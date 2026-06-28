الكويت : استضافت ستاربكس الكويت، التي تديرها مجموعة الشايع والراعي الرسمي لحكام الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فعالية خاصة لتكريم الحكم الدولي عمر عبد القادر عرتن، وذلك على هامش زيارته إلى دولة الكويت، احتفاءً بمسيرته في مجال التحكيم الدولي وبالقيم التي يجسدها الحكام من نزاهة وانضباط وعدالة واحترافية.

وأقيمت الفعالية في ستاربكس – غراند أفينيو، الأفنيوز، بحضور الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة المستمرة بين ستاربكس الكويت والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتعكس التزاماً مشتركاً بدعم الحكام والاحتفاء بالتميّز وإلهام الجيل القادم من المواهب الرياضية في الكويت. ومن خلال هذا التعاون، تواصل ستاربكس دعم المبادرات التي تسلط الضوء على الدور المهم الذي يؤديه الحكام في ترسيخ قيم العدالة والاحترام والاحترافية في الرياضة.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية مع عمر عرتن، استعرض خلالها أبرز محطات مسيرته المهنية وتجربته في التحكيم على المستوى الدولي، كما تحدث عن الخبرات التي ساهمت في تشكيل مساره المهني. وأتاحت الجلسة فرصة للحوار وتبادل المعرفة، مع تسليط الضوء على الالتزام والانضباط والمرونة التي يتطلبها النجاح في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: “نثمّن مبادرة ستاربكس في استضافة هذه الفعالية التي تسلط الضوء على أهمية التحكيم ودور الحكام في تطوير كرة القدم. إن لقاء الحكم الدولي عمر عرتن يمثل فرصة قيّمة للاستفادة من تجربة دولية ملهمة، وتعزيز ثقافة الاحتراف والتميّز لدى المهتمين بمنظومة التحكيم في الكويت.”

من جانبه، قال صالح الشايع، رئيس إدارة ستاربكس في مجموعة الشايع: “نفخر في ستاربكس بشراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبأن نكون الراعي الرسمي لحكام الاتحاد. هذه الفعالية تعكس إيماننا بأهمية الاحتفاء بالنماذج الملهمة التي تجسد قيم النزاهة والانضباط والاحترام، وهي قيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرياضة وبالدور الذي نؤمن به في المجتمع."

وأضاف: "التزامنا يتجاوز تقديم القهوة. فنحن نرى ستاربكس جزءاً فاعلاً من المجتمعات التي نعمل فيها، سواء من خلال دعم تنمية الشباب، أو تمكين المواهب المحلية، أو توفير مساحات تجمع الناس وتتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في جمع الناس وإلهام الأجيال القادمة."

ومنذ افتتاح أول مقهى لستاربكس في الكويت عام 1999، أصبحت العلامة التجارية جزءاً من المشهد الاجتماعي والثقافي المتطور في البلاد، حيث تواصل خلق لحظات من التواصل والانتماء من خلال القهوة. وعلى مر السنين، واصلت ستاربكس نموها جنباً إلى جنب مع المجتمع الكويتي، من خلال دعم المبادرات التي تمكّن الشباب، وتحتفي بالمواهب المحلية، وتسهم في تعزيز رفاه المجتمع.

ومن خلال مبادرات كهذه، تواصل ستاربكس الكويت دعم البرامج التي تحتفي بالإنجاز، وتشجع على التطور الشخصي، وتعزز الروابط المجتمعية. ومن خلال توفير فرص للحوار والتعلم والإلهام، تؤكد ستاربكس التزامها بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها ودعم مستقبل الرياضة في الكويت.

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ستاربكس الشايع

تتمحور رؤية ستاربكس الشايع حول تعزيز التواصل الإنساني، والجمع بين المجتمعات المحلية، وتقديم تجارب لا تُنسى للزبائن. نعمل على ضمان أعلى معايير الجودة والتميز من خلال تقديم مشروبات محضرة من قهوة أرابيكا عالية الجودة، تأتي من مصادر معتمدة أخلاقياً. تُقدم ستاربكس الشايع لزبائنها مشروبات القهوة المفضلة لديهم بأجواء رائعة تُعزز التواصل وتقرّب الجميع من بعضهم البعض، وتدير ستاربكس الشايع حالياً أكثر من 1300 مقهى في 10 بلدان في المنطقة.

عن ستاربكس

منذ عام 1971، تلتزم شركة ستاربكس للقهوة بتوريد وتحميص أجود أنواع قهوة أرابيكا، التي تأتي من مصادر معتمدة أخلاقياً، لزبائنها حول العالم. اليوم، ومع انتشار مقاهيها عالمياً، أصبحت ستاربكس شركة رائدة مختصة بتحميص وتجارة القهوة في جميع أنحاء العالم. من خلال التزامنا الراسخ بالتميز ومبادئنا التوجيهية، فإننا نجعل تجربة ستاربكس الفريدة تنبض بالحياة لكل زبون، ومن خلال كل كوب. للمشاركة في تجربة ستاربكس الفريدة، ندعوكم لزيارة مقاهينا اليوم.

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