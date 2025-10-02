• ​​ يُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10500 زائر.

• يُعد معرض فيبو أرابيا أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة في قطاع الصحة واللياقة البدنية وامتداداً لمعرض فيبو العالمي الذي يمتد لإرث أكثر من 40 عاماً

الرياض، المملكة العربية السعودية، افتتح نايف الدوسري، مستشار نائب وزير الرياضة في المملكة، اليوم رسمياً فعاليات معرض فيبو أرابيا 2025، وهو المعرض التجاري الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط لقطاعي الصحة واللياقة البدنية وامتداداً لمعرض فيبو العالمي الذي يمتد لإرث أكثر من 40 عاماً.

ويُعد هذا المعرض، الذي استضافته مدينة الرياض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خطوةً مهمة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو طريقها المتمثل بأن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة والنشاط البدني وتعزيز نمط الحياة الصحية.

يقام معرض فيبو أرابيا تحت شعار "من أجل مجتمع قوي وصحي"، وبتنظيم من قبل شركة آر إكس أرابيا، في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، حيث سيجمع الحدث أكثر من 140 عارضًا دوليًا وإقليميًا، و50 متحدثًا عالميًا، ومن المتوقع أن يستقطب 10,500 زائر خلال ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات المهمة.

وقد قام نايف الدوسري برفقة عدد من كبار المسؤولين من شركة آر إكس أرابيا ووزارة الاستثمار ووزارة الصحة السعودية خلال الجولة الرسمية للافتتاح، بزيارة العديد من الجهات المشاركة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى المناطق الرئيسية في فعاليات المعرض.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس، الجهة المنظمة للمعرض: "يُعدّ انطلاق معرض فيبو أرابيا اليوم بدايةً لمرحلة جديدة في قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بالابتكار والاستثمار والتعاون بين مختلف القطاعات. ويسعدنا التعاون مع قادة القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز بيئة صحية أفضل في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف زيجالو قائلاً: "يتبنى معرض فيبو أرابيا نهجاً شاملاً للصحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في مجال اللياقة البدنية، إلى جانب مبادرات رائدة في مجال تعزيز الصحة على مستوى المجتمع. بدءاً من تمكين الشباب والنساء وصولاً إلى دعم التنمية المهنية ونمو القطاع، حيث يُعد معرض فيبو أرابيا محفزاً لتحقيق تأثير إيجابي على المدى البعيد، ويساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وصلابة واستقراراً".

وقد تناولت إحدى الجلسات الرئيسية في اليوم الأول من المعرض، والتي تم انعقادها تحت عنوان: "تعزيز نمو قطاع اللياقة البدنية والعناية بالصحة في المملكة"، نظرة شاملة حول كيفية تسريع رؤية 2030 لتنمية هذا القطاع من خلال البنية التحتية المتطورة وتحقيق الإصلاحات في سياسات العمل.

وقد ركزت الجلسة بشكل كبير على مفهوم الشمولية، حيث تناولت استراتيجيات استقطاب فئات متنوعة من المستهلكين، وخاصة النساء، كما استعرضت دور تصميم المرافق الرياضية المخصصة، والبرامج الرياضية المتنوعة، وانتشار الأندية الرياضية النسائية في تغيير معايير ممارسة الرياضة في جميع أنحاء المملكة.

ترأس الجلسة هيرمان روتجرز، رئيس شركة جلوبال جرث بارتنرز، وشملت مداخلات من قبل كلٍ من: ناصر عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيور جيم السعودية، وهاني عبدالحفيظ البخاري، الرئيس التنفيذي لنادي الرياض للملاكمة؛ ونيثان كلوت، رئيس قسم الإستراتيجية في شركة أرمه سبورتس.

وفي سياق آخر، شارك رواد الفكر الإقليميون والدوليون، أمثال إيف بريسلر وليسا ستار والبروفيسور إيلي راشد، أفكارهم حول مواضيع متنوعة تشمل الاستثمار في مجال اللياقة البدنية وصحة المرأة والأداء الشامل، مؤكدين على أهمية دور معرض فيبو أرابيا في توفير منصة مثالية رائدة في تبادل الأفكار المبتكرة في مجال الصحة واللياقة البدنية.

ومن بين أبرز فعاليات المعرض، استضافت منطقة الأداء الرياضي الجولات الأولى من بطولة النخبة فيبو أرابيا التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضات كمال الأجسام، والتي تُعدّ بمثابة تصفيات لبطولة العالم لكمال الأجسام التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام، حيث بدأ أفضل الرياضيين السعوديين المنافسة على التأهل لبطولة العالم لكمال الأجسام التي ستقام لاحقاً هذا العام، كما شهدت منطقة القوة، التي تنظمها اللجنة السعودية لرياضات القوة، منافسات رفع الأثقال المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوة.

وفي الوقت نفسه، سلطت منطقة الأنشطة الرياضية التكنولوجية، التي يقدمها الاتحاد السعودي للتجديف، الضوء على آخر وأحدث الابتكارات بما في ذلك تحديات التحمل المدعومة بالواقع الافتراضي ومحاكاة التجديف في الأماكن المغلقة، والتي تمزج بين اللياقة البدنية والتكنولوجيا الغامرة.

وقد شملت الفعاليات التي أُطلقت اليوم أيضاً منطقة الأنشطة الرياضية الجماعية، وذلك بالشراكة الحصرية مع شركة ليز ميلز، حيث قدمت هذه المنطقة مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة البدنية عالية الكفاءة، وفي ختام فعاليات اليوم الأول، أُقيمت منطقة تمارين الرياضة البدنية من خلال استخدام وزن الجسم، والتي نظمتها شركة رذم كالسثنكس السعودية.

ويقام معرض فيبو أرابيا بتنظيم شركة آر إكس أرابيا تحت شعار "من أجل مجتمع قوي وصحي" تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ويحظى بدعم وزارة الاستثمار السعودية كشريك استراتيجي ووزارة الرياضة كشريك تنفيذي للحدث، ووزارة الصحة السعودية كشريك الحياة الصحية.

وخلال اليومين القادمين، سيقدم معرض فيبو أرابيا برنامجاً شاملاً يتضمن انعقاد عدة جلسات نقاشية، وفعاليات تفاعلية، ومسابقات رياضية حية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي اللياقة البدنية والعناية بالصحة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

لمزيد من المعلومات حول معرض فيبو أرابيا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fibo-arabia.com

نبذة عن معرض فيبو أرابيا:

يهدف معرض فيبو أرابيا إلى تعزيز مجتمع قوي وصحي. وباعتباره جزءًا من شبكة فيبو العالمية، فإنه يساهم بشكل حيوي في دعم حياة طويلة ومُرضية للأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. يجمع معرض فيبو أرابيا السنوي بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعات الصحة واللياقة البدنية وجودة الحياة لتوفير منصة مثالية للابتكارات والاستثمارات والاتجاهات المصممة خصيصًا لأسلوب حياة نشط.

يقدم معرض فيبو أرابيا على مدار ثلاثة أيام حافلة فرصًا لا مثيل لها لتأسيس الأعمال والتواصل والتثقيف على أعلى مستوى. ويمكن للحاضرين التطلع إلى العديد من التجارب الحية المثيرة والمذهلة، مما يجعل معرض فيبو أرابيا حدثًا رئيسياً لأي شخص لديه شغف في قطاع الصحة واللياقة البدنية في الشرق الأوسط.

سيقام معرض فيبو أرابيا بدورته الأولى في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 01 إلى 03 أكتوبر 2025.

نبذة عن شركة ريد إكزيبيشنز العالمية (آر إكس):

آر إكس هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة في المجال والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا، حيث تستضيف آر إكس ما يقرب من 350 معرضا سنويًا، وتلتزم آر إكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها. تعمل آر إكس على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد آر إكس جزءًا من ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

-انتهى-

