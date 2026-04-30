استثمارات الشركة في التوريد المحلي والتصميم والتصنيع وتنمية الكفاءات تدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الحلول الإماراتية عالمياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعد شركة "دوكاب"، المزود الرائد لحلول الطاقة في دولة الإمارات، لاستعراض ملامح استراتيجيتها الصناعية المستقبلية خلال مشاركتها المرتقبة في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، لتسلط الضوء على دور القدرات الصناعية الوطنية المتقدمة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو القائم على الابتكار.

ومن خلال مشاركتها في هذا المعرض، تواصل "دوكاب" ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المصدّرين الإماراتيين للحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الطاقة، حيث تمثّل الصادرات نحو 60% من إجمالي إنتاجها، ما يعكس الحضور المتنامي لحلولها المصنّعة في الإمارات على الساحة العالمية. وقد أسهم تركيز الشركة على تعزيز التوريد المحلي، والتصميم، والتصنيع، وتنمية الكفاءات في تحقيقها نسبة تقييم متميزة بلغت 96.58% ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV). كما يتم تأمين نحو 40% من المواد الخام الصناعية من داخل الدولة، بما يعزز متانة سلاسل الإمداد المحلية ويسهم في دعم اقتصاد وطني مرن، انسجاماً مع مبادرات استراتيجية مثل "مشروع 300 مليار".

وفي إطار التزامها بالابتكار، تواصل "دوكاب" الاستثمار في البحث والتطوير محلياً، وتطوير منتجات نوعية مثل أول كابلات ألياف ضوئية للجهد العالي في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحقيق إنجاز إقليمي عبر الاختبار الناجح لكابلات الجهد الفائق بالتعاون مع "Brugg Cables". وتهدف هذه الجهود إلى تقديم حلول طاقة أكثر كفاءة واستدامة، تخدم قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والتنقل، والبيانات، والصناعات الثقيلة. كما تحرص الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير حلول هندسية مستقبلية تسهم في تعزيز ركائز النمو الوطني وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وأجندة الاستدامة.

وفي تعليقه على المعرض، قال غيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «دوكاب»: "يمثل معرض ’اصنع في الإمارات‘ منصة وطنية تجسد طموحاتنا الصناعية، ونفخر في دوكاب بمشاركتنا إلى جانب نخبة من رواد القطاع للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصناعة على المستويين المحلي والعالمي. إن التزامنا يتجاوز نطاق التصنيع، ليشمل بناء منظومة صناعية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الكفاءات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. ونحن على قناعة بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني يشكّل محركاً مهماً وطريقة مثالية لتعزيز الابتكار على المدى الطويل وتقديم قيمة مضافة نوعية لشركائنا وعملائنا حول العالم".

ومن المقرر أن تنعقد دورة عام 2026 من معرض "اصنع في الإمارات" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

-انتهى-

#بياناتشركات