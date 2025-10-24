رؤية دبي المتجددة نحو الريادة العالمية تتجسد في قرار الحفاظ على المظهر الحضاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أشاد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، مؤكدًا أن القرار يجسد الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقيًا وحضارة في العالم.

وقال الزرعوني إن هذه المبادرة تعكس عمق الفكر القيادي المتجدد الذي يضع الإنسان والبيئة الحضرية في صميم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز تنافسية دبي كمدينة نموذجية تجمع بين الحداثة، والاستدامة، وجمال التصميم الحضري.

وأضاف الزرعوني: "تحرص القيادة الرشيدة دائمًا على تطوير منظومة المدينة بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ويعزز جودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار. ويمثل هذا القرار امتدادًا لرؤية دبي في بناء بيئة عمرانية متكاملة تعكس مكانتها كأيقونة عالمية في التخطيط الحضري والإدارة الذكية للمساحات العامة."

وأكد الزرعوني أن القرار سيُحدث تأثيرًا إيجابيًا واسعًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والتجاري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المظهر الحضاري يعزز جاذبية المدينة الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين العالميين في دبي كوجهة توفر معايير متفوقة في التصميم والتنظيم والنظافة والجمال العام.

وتابع: "إن تميز دبي في بنيتها التحتية الحديثة، وطرقها الذكية، ومشروعاتها المعمارية الاستثنائية، يوفر قاعدة صلبة لنجاح مهام اللجنة الجديدة. فالإمكانات المتقدمة في مجال إدارة المدن الذكية، وأنظمة المراقبة، وجودة الخدمات العامة، ستسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بسرعة ودقة."

وأوضح الزرعوني أن التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة سيكون محورًا أساسيًا في إنجاح المبادرة، إذ أن المظهر الحضاري لمدينة دبي هو انعكاس لثقافة مجتمعية مشتركة تضع الجمال والنظام والنظافة في مقدمة القيم اليومية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع الجهود القائمة لتحسين جودة الحياة في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها كمدينة صديقة للبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاستدامة ورؤية 2040 التي تهدف إلى بناء مدينة خضراء متوازنة بين الإنسان والطبيعة.

وأضاف الزرعوني: "القرار الجديد سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي للفكر الحضري المتطور، ويكرّس صورتها كمدينة ترسم ملامح المستقبل، ليس فقط عبر ناطحات السحاب والمشروعات العملاقة، بل من خلال العناية بالتفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق في المشهد الحضاري."

وختم الزرعوني تصريحه قائلاً: "إننا في دبليو كابيتال نؤمن بأن هذه المبادرة ستنعكس إيجابًا على السوق العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المناطق التي تشهد تطويرًا عمرانيًا وتنظيميًا متقدمًا، كما ستعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في دبي كبيئة حضارية متكاملة تجمع بين الرفاهية والجودة والاستدامة. هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لرؤية محمد بن راشد في أن تكون دبي المدينة الأولى في العالم في الجمال والرقي والتكامل الحضاري."

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

