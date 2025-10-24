دبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعد دبي لاستضافة فعاليات الدورة الثانية امن معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية (MECES 2025)، الذي تنظمه غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية بالتعاون مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية – اللجنة التجارية الفرعية، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2025 في مركز دبي فستيفال سيتي للمعارض.

وتقام الفعالية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع" حيث يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في القطاع.

كما سيستضيف مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) معرض "التعاون الأخضر والابتكار للشرق الأوسط" ومنتديات التعاون الاقتصادي والتجاري، التي ستعرض أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات الطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والآلات والمعدات، والمركبات الجديدة ومستلزماتها، والمستلزمات الطبية وغيرها.

مشاركة واسعة تضم أكثر من 300 علامة رائدة

يجمع المعرض أكثر من 300 علامة تجارية دولية، تجمع بين عمالقة التكنولوجيا العالميين والشركات الناشئة الصاعدة، لتقديم أحدث ما توصلت إليه الصناعة من حلول وابتكارات تواكب التحول الذكي في نمط الحياة.

ومن بين أبرز المشاركين هاير (Haier) وهايسنس (Hisense) وميديا (Midea) وجري (Gree)، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال المنازل الذكية، بما في ذلك الثلاجات المتصلة، وغسالات التحكم الذكي، والشاشات المتطورة بتقنيات الجيل الجديد.

كما ستسلّط "هاير" الضوء على شراكاتها الرياضية العالمية مع أندية كبرى مثل ليفربول الإنجليزي ورابطة محترفي التنس (ATP Tour)، في خطوة تؤكد على ارتباط علامتها بأسلوب الحياة العصري حول العالم.

من جانب آخر، ستقدم الشركات الناشئة والمصنعون المتخصصون رؤى جديدة، منها شركة Zhejiang Feizhe التي ستستعرض مجموعتها الحائزة على جوائز من أجهزة التدفئة المنزلية الصغيرة، وشركة Zhejiang CITIC Kitchenware التي ستعرض أدوات الطهي المتطورة المصنوعة من الألمنيوم المصبوب بتقنيات تصنيع عالية الدقة. متخصصة... وابتكارات بلا حدود

ست مناطق متخصصة وتجارب تفاعلية

يتضمن المعرض ست مناطق رئيسية تغطي مختلف جوانب الحياة الذكية: المنزل الذكي، وأدوات المطبخ، والعناية الشخصية، والمعدات السمعية والبصرية، وتقنيات الاتصال، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث سيتمكن الزوار من استكشاف أحدث الابتكارات التقنية ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وسيكون الذكاء الاصطناعي محور التركيز الأبرز، مع عروض لمنتجات مثل:

ثلاجة هاير المزودة بخاصية التحكم الصوتي واقتراح الوصفات بناءً على المكونات المتوفرة .

تلفاز هايسنس القادر على تعديل الصورة والصوت تلقائياً وفق الإضاءة المحيطة .

منقّي هواء ذكي من ميديا يعمل على تحسين جودة الهواء في الوقت الحقيقي .

مكيف جري الذكي الذي يتعلم تفضيلات المستخدم لضبط درجة الحرارة بدقة وراحة مثالية .

الاستدامة في قلب الابتكار

يولي المعرض اهتماماً كبيراً بالاستدامة من خلال تقديم مشعات ألمنيوم عالية التوصيل مصنوعة من مواد معاد تدويرها، تجمع بين الأداء الفائق والكفاءة البيئية. كما سيتم عرض أدوات مطبخ مزودة بحساسات ذكية لقياس درجات الحرارة، ما يجمع بين الراحة والدقة في تجربة الطهي اليومية.

منصة للتعاون العالمي وتوسيع الأسواق

يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بمشاركة أكثر من 8,000 من المتخصصين والخبراء في قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بمن فيهم الموزعون وتجار التجزئة وقادة القطاع.

ومن أبرز المشاركين الإقليميين:

مجموعة الإرشاد، الشركة الخليجية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

Chimney World ، المتخصصة في أنظمة شفط الدخان المقاومة للصدأ .

، المتخصصة في أنظمة شفط الدخان المقاومة للصدأ Electro Mart Ltd. من بنغلاديش، المعروفة بتنوع أجهزتها الإلكترونية .

من بنغلاديش، المعروفة بتنوع أجهزتها الإلكترونية Aronsa ، العلامة الإماراتية التي تجمع بين الجودة العالية والتصميم العصري .

نحو مستقبل ذكي ومستدام

بفضل تنوع المشاركات العالمية، وتكامل الابتكارات المعروضة، والتركيز على حلول الذكاء الاصطناعي المستدامة، يرسّخ معرض MECES 2025 مكانته كمنصة إقليمية وعالمية تجمع بين العلامات التجارية والشركاء والمستهلكين، وتعيد تعريف مفهوم الحياة الذكية في المستقبل القريب.

نبذة عن معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية (MECES 2025)

يُعد معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية (MECES) حدثاً دولياً رائداً يركّز على أحدث الابتكارات في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية والتقنيات المنزلية الذكية ومنتجات نمط الحياة الحديثة.

ويُقام المعرض بتنظيم من غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، بهدف ربط قادة التكنولوجيا العالميين بالأسواق الشرق أوسطية وتسليط الضوء على كيف تسهم الذكاء الاصطناعي والتصميم المبتكر في تطوير أساليب المعيشة داخل المنازل والمدن الذكية في المنطقة.

