سيُقام خلال المعرض منتدى "ذا هب" وورش عمل "مشروع الاستدامة" و"ورش العمل الفنية"، حيث سيشارك فيه قادة وخبراء في مجالات قطاع الورق والهدايا والبيئة والاستدامة

سيتم تنظيم معرض بايبروورلد ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود فعاليات معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب بدورته الخامسة عشرة بموقع مشترك مع فعاليات الدورة الخامسة من معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» المتخصص بمفاهيم الهدايا والعطور ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة، للانعقاد مجدداً بتنظيم شركة ميسي فرانكفورت في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025.

وتضم قائمة المشاركين المؤكدين في المعرض كلاً من: غرفة تجارة إسطنبول (الشريك الرسمي للمنصة الوطنية)، وهي إحدى أكبر غرف التجارة في العالم وتمثل 650 ألف شركة في جميع أنحاء تركيا؛ ومجموعة أيه بي بي (الشريك الرسمي لقطاع الورق)، إحدى أكبر شركات إنتاج لب الخشب والورق عالمياً؛ وشركة ثيِن لونغ (الراعي الذهبي)، الشركة الرائدة في إنتاج مستلزمات المكاتب في فيتنام؛ ومصنع الإتحاد للورق (الشريك الاستراتيجي)، وهو أكبر مصنع للورق في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيستعرض معرض بايبروورلد ميدل إيست مجموعة واسعة من الحلول الدولية التي تشمل مستلزمات المكاتب ومنتجات المدارس وأدوات الكتابة والورق والمواد اللازمة للفنون والحرف اليدوية وأوراق الكرافت ومواد التغليف وغيرها الكثير.

وفي الوقت نفسه، سيستعرض معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست مجموعة مختارة من المنتجات الجلدية والأدوات المنزلية والهدايا المؤسسية ومنتجات أسلوب الحياة، مما يربط العلامات التجارية العالمية مع تجار التجزئة والموزعين الإقليميين.

وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونزالفس، مدير إدارة مجموعة معارض المنتجات الاستهلاكية: "يوفر معرض بايبر وورلد ميدل إيست فرصة فريدة من نوعها لاكتشاف منتجات مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المكاتب والمدارس والجهات التعليمية".

وأضافت قائلة: "بالإضافة إلى كونه منصة لشراء المنتجات، فإن هذا المعرض يوفر أيضاً منصة مثالية لتبادل المعارف والتشجيع على الإبداع، حيث يحتل كل من مفهوم الاستدامة والتحول الرقمي والإبداع مكانة بارزة. سواء من خلال الجلسات الحوارية القيّمة في منتدى "ذا هب" أو العرض التوضيحي لمشروع الاستدامة الذي يركز على الوعي البيئي، أو ورش العمل، فإن دورة هذا العام من المعرض مصممة خصيصاً لإلهام الأفكار الجديدة وتعزيز العلاقات المثمرة وتسليط الضوء على التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع".

ويعود منتدى "ذا هب" ببرنامج ديناميكي من العروض التقديمية وجلسات النقاش بمشاركة نخبة من أبرز خبراء وقادة الفكر والمحللين. وستشمل المواضيع الرئيسية الابتكارات في إعادة التدوير، وصعود التجارة الإلكترونية في مجال القرطاسية وتجارة الكتب بالتجزئة، وفرص التصدير الناشئة في هذا القطاع.

هذا وسيشمل البرنامج جلسة نقاش مهمة لمناقشة أسباب استمرار أهمية أدوات الكتابة والدفاتر والمفكرات التنظيمية في عصر الذكاء الاصطناعي، مبرزةً القيمة المستمرة للتعبير والإبداع اليدوي.

وفي ظل التزام قطاع الورق المستمر بالمنتجات الصديقة للبيئة، سيسلط مشروع الاستدامة الضوء على مجموعة مختارة من هذه المنتجات. من القرطاسية المُعاد تدويرها إلى اللوازم المكتبية الموفرة للطاقة، حيث سيُتاح للحضور فرصة استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة واكتساب رؤى تفصيلية عن اعتمادها البيئي.

كما ستعود ورش العمل الفنية الشهيرة مرة أخرى، حيث ترحب بالرسامين وطلاب الفنون والهواة لتعلم مهارات وتقنيات إبداعية جديدة. وبإشراف نخبة من أبرز الفنانين في المنطقة، ستشمل الورشة مجموعة متنوعة من الفنون، بما في ذلك الخط العربي والرسم والنحت وغيرها الكثير من الفعاليات.

ويُعدّ برنامج "ذا بريميوم كلوب" في معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست"، برنامجاً فريداً يهدف إلى الارتقاء بتجربة المشاركين في المعرض، وهو برنامج تواصل حصري مصمم لتعزيز الاتصالات الهادفة وعمليات الشراء، بالإضافة إلى خدمات خاصة لمساعدتهم في إقامة شراكات تجارية مثمرة.

تشمل فعاليات علامة "بايبر وورلد" المعارض التجارية في شنغهاي (21-23 نوفمبر 2025)، وهونغ كونغ (12-15 يناير 2026)، ومومباي (26-28 فبراير 2026)، بالإضافة إلى فعاليات دبي، كما يتم عرض منتجات صناعة الورق والأدوات المكتبية في معرض" أمبيانته" في فرانكفورت (6-10 فبراير 2026).

سيتم انعقاد معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في القاعات من 1 إلى 4 بالإضافة إلى قاعة زعبيل 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست.

نبذة عن معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

يعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست منصة نابضة بالحياة، تختص بأنماط الحياة والإكسسوارات والهدايا. سيقام المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي وسيشارك موقعه مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست. يعتبر هذا المعرض الأبرز في المنطقة لمنتجات الهدايا ذات المستويات المتوسطة إلى الراقية، ومستلزمات الأطفال والرضع، ومنتجات أنماط الحياة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

