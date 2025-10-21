اختتم معرض جيتكس جلوبال 2025 دورته الخامسة والأربعين في نجاح بارز كأكبر حدث عالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 180 دولة وأكثر من 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم .

أكدت حكومة أبوظبي ريادتها العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي من خلال إطلاق منصة "تم 4.0"، التي تمثل نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية الرقمية .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مشاركتها ضمن أكبر فعالية عالمية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قدّمت حكومة أبوظبي بياناً نوعياً حول مستقبل الابتكار الحكومي بقيادة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إذ استعرضت أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية من الإمارة مجموعة من الابتكارات الرائدة والشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية المتقدمة التي تعزز مكانة أبوظبي في طليعة مسيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. كما أبرزت المشاركة كيفية تكامل التكنولوجيا والحوكمة والخدمات الحكومية ضمن منظومة رقمية ذكية وموحدة، تسهم في تسريع تحقيق رؤية أبوظبي لتصبح أول حكومة في العالم تعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

تصميمٌ قائم على الذكاء الاصطناعي: تُبشّر منظومة "تم" بعصرٍ جديدٍ من خدمة المجتمع

تحت شعار "تصميم قائم على الذكاء الاصطناعي، ومجتمع مدفوع بالهدف"، استعرضت هيئات حكومة أبوظبي رؤيتها نحو بناء حكومة رقمية ذكية وشاملة. وجاء الحدث الأبرز بإطلاق "تم 4.0"، النسخة الأحدث من منظومة الخدمات الحكومية الموحدة، والتي تتضمن "أوتوغوف"، أول موظف حكومي في العالم مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قادر على تنفيذ معاملات المتعاملين بشكل ذاتي، بما في ذلك تجديد التراخيص، وحجوزات الرعاية الصحية، وسداد فواتير الخدمات، استناداً إلى التفضيلات الشخصية لكل مستخدم.

ويوحّد "تم 4.0" أكثر من 1,100 خدمة حكومية وخاصة ضمن منصة واحدة متكاملة، مدعومة بخصائص متقدمة تشمل الرؤية الذكية، والدليل الذكي، والمساعدة الصوتية، والترجمة الفورية، ما يعزز من كفاءة الخدمات ويُقدّم تجربة رقمية أكثر سلاسة وأماناً وذكاءً لجميع سكان الإمارة.

وفي إطار استكمال منظومة الخدمات الحكومية الموحدة، أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي تطبيق "بيان"، الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الوصول إلى بيانات وإحصاءات شاملة ومؤشرات اقتصادية دقيقة حول دولة الإمارات، لدعم صنع القرارات القائمة على البيانات وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

تعزيز البنية التحتية الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية

وبرزت مركبة "رعد" التي أطلقتها هيئة الدفاع المدني في أبوظبي بالتعاون مع شركة K2، كإحدى أبرز الابتكارات المعروضة، إذ تُعد أول مركبة متعددة المهام تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن نظام قيادة وتحكم موحّد يهدف إلى تعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ.

كما شملت الابتكارات روبوت التفتيش الذكي المصمم للقيام بالدوريات ومتابعة معايير السلامة العامة، إلى جانب منصة LivAI، وهي منصة التوأم الرقمي الجديدة في الإمارة التي توظف البيانات المباشرة والتحليلات التنبؤية والروبوتات لدعم إدارة وتخطيط التطوير الحضري بشكل أكثر دقة واستدامة.

وشهد معرض جيتكس جلوبال 2025 إطلاق أول تطبيق للحوسبة الكمية في دولة الإمارات في قطاع الطاقة، الذي أعلن عنه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC) بالشراكة مع أدنوك وASPIRE ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII). ويستخدم التطبيق خوارزميات كمية لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الانبعاثات ودعم جهود أدنوك في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وقدمت دائرة الصحة – أبوظبي (DoH) أول منصة عالمية للمعلومات الصحية السكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي منظومة تنبؤية متقدمة تُسهم في تحديد المخاطر الصحية المبكرة وتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته على المدى الطويل. كما كشفت شركة QMobility عن نظام "Zero Barrier AI Parking" الذي يتيح التعرف الفوري على لوحات المركبات والتكامل مع محفظة "درب" لتوفير تجربة تنقل أكثر ذكاءً وسلاسة.

وتأتي هذه الابتكارات في إطار التزام أبوظبي المستمر بدمج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة اليومية، دعماً لرؤيتها نحو مجتمع أكثر كفاءة واستدامة.

شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

على مدار أسبوع فعاليات جيتكس جلوبال 2025، أعلنت حكومة أبوظبي عن عدد قياسي من الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم التي جمعت بين جهات حكومية وصناعية وأكاديمية، في خطوة تؤكد التزام الإمارة بتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. وشهد اليوم الثاني من المعرض توقيع 19 شراكة استراتيجية، في أكبر عدد من الاتفاقيات يُعلن عنه في يوم واحد ضمن مشاركة حكومة أبوظبي في جيتكس حتى الآن.

ومن أبرز هذه الشراكات، وقّعت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي اتفاقيات لدمج خدمات وزارة الخارجية ضمن منظومة الخدمات الحكومية الموحدة "تم"، بما في ذلك خدمات تصديق الوثائق والشؤون القنصلية، مما يعزز التكامل الحكومي ويُسهّل وصول المتعاملين إلى الخدمات الرقمية من خلال منصة واحدة.

كما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تعاون مشترك مع جوجل كلاود، وسبيس 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُستخدم في التنبؤ باستهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وإجراء التحليلات الجغرافية المكانية.

وفي السياق ذاته، كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي (DGE) عن خمس شراكات استراتيجية في مجالات البنية التحتية الحيوية والحوسبة السحابية السيادية والأمن السيبراني، بالتعاون مع Core42 وCyberGate وEtisalat by e& وMicrosoft، بما يعزز جاهزية المنظومة الرقمية في الإمارة للتحول إلى بيئة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت دائرة البلديات والنقل (DMT) عن خمسة تحالفات جديدة لدعم تطوير المنظومة الحضرية الذكية في إمارة أبوظبي، بالشراكة مع e& وCapgemini وHikvision وAnalog Studios وOrigen Technology، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

في طليعة رسم ملامح العقد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة

أكد معرض جيتكس جلوبال 2025 مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية للابتكار والتحول الرقمي، حيث شكّل محورًا رئيسيًا لاستعراض أحدث التقنيات والحلول التي تُسهم في رسم ملامح المستقبل الرقمي. وفي عام 2026، يفتتح جيتكس فصلًا جديدًا من مسيرته، باعتباره أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُقام خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، إيذانًا بمرحلة جديدة من الابتكار والتعاون الدولي في بناء اقتصاد رقمي متطور.

