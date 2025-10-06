كويمبرا، البرتغال: افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا البرتغالية، والذي يعد أول مركز يُعنى بتعليم اللغة والثقافة العربية في البرتغال، وأطلق سموه مكتبة جوانينا الرقمية، كما أهدى المكتبة مخطوطة باربوزا النادرة التي تعود للعام 1565، ووقع سموه كتابه "رحلة بالغة الأهمية" الذي جاء بـ 3 لغات العربية والإنجليزية والبرتغالية.

وتفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح مركز الدراسات العربية ليطلع بعدها على ما يوفره المركز من خدمات ومصادر وبرامج تدعم تعليم العربية.

وانتقل بعد ذلك صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مكتبة جوانينا التاريخية ضمن جامعة كويمبرا، حيث أطلق مكتبة جوانينا الرقمية، وألقى سموه كلمةً، مشيداً بالجامعة التي منحته شهادة الدكتوراه الفخرية قبل 7 سنوات، موثقاً علاقة منطقة الخليج بالتاريخ البرتغالي خلال رحلته للبحث عن مخطوطة باربوزا، المفقودة منذ 100 عام، قبل أن تكتشف، ويقتنيها عام 2012 ".

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بنزاهة وصدق باربوزا في وصفه ونقله لما شاهده في منطقة الخليج مما يجعلها شهادة نادرة على تفاصيل دقيقة عن واقع المنطقة في ذلك الزمان.

وعن أسباب إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب "رحلة بالغة الأهمية"، قال سموه:" إنني حين قررت إصدار هذا الكتاب لم أكن أبحث عن إثبات تاريخي فقط، بل عن إنصاف حقيقي لأهلنا، وعن استعادة روايتهم كما رآها شاهد من أهل الحدث، لتصبح أساساً صلباً لبناء علاقات بين الشعوب".

كما أعلن سموه عن إطلاق مكتبة جوانينا الرقمية التي كان لإمارة الشارقة شرف التعاون مع إدارة جامعة كويمبرا في إنجازها، متمنياً سموه أن يستمر هذا التعاون من أجل إعلاء مكانة المعرفة.

وبدوره ألقى أميلكار فالكاوم، رئيس جامعة كويمبرا أشاد فيها بالتقارب بين البرتغال وإمارة الشارقة، موضحاً الحرص الكبير الذي ظهر من قبل الطرفين لبناء علاقات راسخة ومستدامة.

وأضاف فالكاوم أن تطوير جامعة كويمبرا لهذا المشروع بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب يعد مؤشراً واضحاً على القيمة المضافة التي تحققها الشراكات الدولية، وأُطلق عليها اسم "مجموعة سلطان بن محمد القاسمي"، وهي مصدر بحثي ثمين لمجالات علمية متنوعة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بإطلاق المكتبة الرقمية لمكتبة "جوانينا" التاريخية، التابعة لجامعة كويمبرا، والتي تُعد من أبرز معالم الجامعة وإحدى أهم المكتبات المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو.

ووقّع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل، كتابه "رحلة بالغة الأهمية" والذي جاء بثلاث لغات العربية والإنجليزية والبرتغالية، ويُعد الكتاب تحقيقًا علميًا لـ "مخطوطة باربوزا" أحد أهم المخطوطات البرتغالية التي توثّق بدايات القرن 16.

وأهدى صاحب السمو حاكم الشارقة مكتبة جوانينا النسخة الأصلية من "مخطوطة باربوزا" المؤرخة بعام 1565، والتي اعتمد عليها سموه في إصدار كتابه "رحلة بالغة الأهمية"، موضحاً سموه أن المخطوطة تُعد من أكمل وأشمل النسخ المحفوظة.

وتجوّل سموه خلال الزيارة في أرجاء مكتبة جوانينا التاريخية، مطلعاً على أبرز المخطوطات النادرة، ومتعرّفاً على أقسام المكتبة.

-انتهى-

#بياناتحكومية