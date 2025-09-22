تعلن جوائز الثقافة المؤسسية، وهي منصة عالمية رائدة تحتفي بالتميّز في الثقافة المؤسسية، عن إطلاق برنامجها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد في دبي. يمثل هذا التوسّع محطة هامة في مسيرة الجوائز التي تمتد على مدى ما يقارب العقد، حيث تواصل تكريم التحولات الثقافية داخل المؤسسات العالمية والمتعددة الجنسيات.

منذ انطلاقتها في عام 2016، قدّمت الجوائز أكثر من 400 دراسة حالة فائزة، وكرّمت شركات من 48 دولة، من بينها علامات تجارية عالمية مثل Sony Music، وStandard Chartered، وVolkswagen Group، وCathay Pacific. وسيواصل برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الإرث، من خلال توفير منصة للمنظمات في المنطقة لعرض إنجازاتها الثقافية ومقارنتها بأعلى المعايير العالمية.

وقالت كاث لونغفيلد، الشريك المؤسس لجوائز الثقافة المؤسسية: "الثقافة المؤسسية لم تعد مؤشراً ثانوياً، بل أصبحت أولوية استراتيجية. ففي الإمارات والمنطقة ككل، باتت الثقافة عاملاً حاسماً في استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، لاسيما في سوق يتميز بالتنوّع والابتكار والنمو السريع. يسعدنا أن نقدم منصتنا لهذه المنطقة النابضة بالحياة، وأن نحتفي بالمؤسسات التي تقود مستقبل العمل هنا."

وسيتم تنفيذ برنامج المنطقة بالتعاون مع شركة " تيكوب" TKOP في الإمارات، بقيادة بريمال باتيل، والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في بناء ثقافات مؤسسية فائزة على ثلاث قارات.

وقال باتيل: "تُعد دبي موطناً طبيعياً لجوائز الثقافة المؤسسية. فهي مركز للابتكار والطموح والتواصل الإنساني. هدفنا هو تسليط الضوء على المؤسسات التي تحقق النجاح التجاري من خلال ثقافات تمكّن موظفيها."

سيضم البرنامج بين 28 فئة، بما يتماشى مع برنامج المملكة المتحدة، ويستهدف استقطاب نحو 40 شركة مشاركة في عامه الأول، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها.

الجدول الزمني للبرنامج:

الإطلاق الرسمي : سبتمبر 2025

سبتمبر 2025 الموعد النهائي لتقديم المشاركات : يناير 2026

يناير 2026 التقييم والتحكيم : فبراير حتى منتصف مارس

فبراير حتى منتصف مارس الإعلان عن المتأهلين النهائيين : نهاية مارس

نهاية مارس حفل توزيع الجوائز : مايو 2025

عن الفريق:

تيم بوينتر رئيس لجنة التحكيم لجوائز المملكة المتحدة مضيفا: "لقد رأينا كيف يمكن للاعتراف بالثقافة المؤسسية أن يحدث تحولاً حقيقياً داخل الشركات. فالأمر يتعلّق بمواءمة القيم مع الأفعال، وإلهام الآخرين من خلال تأثير ملموس وقابل للقياس. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستعدة تماماً لهذا الحوار، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منه."

للمزيد من المعلومات، أو للتسجيل أولاستكشاف فرص للمشاركة كراع رسمي، يرجى زيارة:

www.businesscultureawards.com/mena

برمال باتيل

على مدار أكثر من 30 عاماً، اشتهر برمال بقدرته على بناء علاقات تجارية قوية وطويلة الأمد من خلال التواصل الإنساني الحقيقي. قام بتأسيس ثقافات مؤسسية ناجحة في ثلاث قارات، بفضل طاقته العالية وروح المجتمع التي ينشرها. كما يعد صوتاً جديداً في أدبيات الأعمال من خلال كتابه الجديد "YANGA Unplugged"، حيث يشارك فيه استراتيجيات بسيطة وفعالة لإدارة التغيير.

عن شركة تيكوب:

نحن شغوفون بإطلاق إمكانات الأفراد ومساعدتهم على دفع أداء فرقهم. نساعدك على بناء تواصل إنساني أفضل. إيماننا: النجاح لا يتحقق فقط من خلال الخبرة، بل يتطلب أيضاً العقلية الصحيحة، والعلاقات المهنية السليمة، والالتزام بالنمو المستمر. نهجنا: قائم على خبرات عملية من الواقع، لضمان اكتساب الأفراد والفرق والشركات المهارات والتجارب اللازمة للتميّز. نحن نركّز على الحلول العملية التي تبني المرونة، وتعزز التعاون، وتخلق نجاحاً مستداماً.

للتواصل الإعلامي عبر إدارة شركة باز للتسويق