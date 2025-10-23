توقيع 12 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم بين المؤسسات البحرينية المشاركة وعدد من المؤسسات المحلية والدولية

مشاركة 14 مؤسسة بحرينية في جناح مملكة البحرين في المعرض

اختتم جناح مملكة البحرين في معرض "جيتكس جلوبال" 2025 فعالياته بنجاح، أثمر عن توقيع 12 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم بين المؤسسات البحرينية المشاركة في الجناح، وعدد من المؤسسات المحلية والدولية.

وخلال أيام المعرض الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 13-17 أكتوبر 2025، تمكنت المؤسسات البحرينية من لفت أنظار العديد من زوار المعرض من المهتمين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركاء والمستثمرين، الذين أشادوا بالمستوى المتقّدم الذي أظهرته المؤسسات البحرينية الرائدة في مختلف المجالات التقنية.

وضم جناح مملكة البحرين في المعرض هذا العام 14 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي Procural، وOREEM، وInvo POS، وPalm Stays وMenaMoney ، وVirtuThinko W.L.L، وRemoteApps، وAMAN Compliance Solutions، وATME، ومجموعة الأمثل، ولوموفاي، ومزاد، وجنرال أسمبلي، وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب كل من مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وARRAY للابتكارات.

وبهذه المناسبة أكّد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل "تمكين" أنّ الدعم الذي يقدمه الصندوق للمؤسسات البحرينية للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يأتي ضمن سعي "تمكين" لتوفير منصة ملائمة للمؤسسات لعرض أفكارهم ومشاريعهم والتوسع للأسواق الإقليمية والدولية مما يتيح لهم إمكانية تبادل الخبرات وعقد الشراكات والحصول على الفرص الاستثمارية

وقال: " نثمن الدور الجوهري للمؤسسات التقنية في تقديم الحلول المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات والإنتاجية لمختلف المؤسسات، إلى جانب دورها في خلق فرص العمل النوعية للكوادر الوطنية. ويأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من أحد أولوياتنا الإستراتيجية لهذا العام، والذي يتمثل في منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسســـات، مـــع التركيز على الحلـــول المالية الرقمية والتقنيات الجديدة والناشـــئة."

وتم اختتام نسخة هذا العام من معرض جيتكس الذي يعد أحد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في استعراض أحدث التقنيات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي تضمن مشاركة 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة و1,200 مستثمر من 180 دولة حول العالم.

ويأتي دعم "تمكين" لمشاركة المؤسسات البحرينية في نسخة هذا العام من معرض "جيتكس جلوبال" تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

كما يتماشى دعم تمكين لهذا القطاع مع إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي أطلقتها مملكة البحرين والتي جاءت بهدف تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وذلك لأهميته في رفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ومساهمته في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

