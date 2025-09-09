دبي– أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مبادرة رائدة تهدف لمساعدة النساء الراغبات بمتابعة حياتهن المهنية بعد فترة من انقطاعهن عن العمل، وذلك بتزويدهن بالقدرات والمهارات والثقة اللازمة للعودة إلى العمل.

ينظم برنامج العودة إلى العمل في جناح المرأة، بالشراكة مع HSBC، وبدعم من مؤسسة مدينة إكسبو دبي، ومن تنفيذ C3 (شركات تُحدث التغيير)، ويلبي حاجةً مُتزايدة في القوى العاملة اليوم، تتمثل في تمكين النساء اللاتي يمتلكن الكفاءات والمهارات من تجاوز عوائق العودة إلى سوق العمل، وإعادة توظيف خبراتهن للاستفادة منها. وبتعزيز الجهود المبذولة في مجالات التنوع والشمول والفرص، سيُطلق البرنامج العنان للمواهب غير المُستغلة، ويسهم في تضييق الفجوة في التوظيف بين الجنسين، ويُعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

قالت مها غورتون، رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: "نؤمن بالإمكانات الهائلة للنساء اللاتي توقفن عن العمل وأصبحن الآن مستعدات للعودة إلى سوق العمل. يؤكد هذا البرنامج التزام مدينة إكسبو دبي بخلق مسارات هادفة للنساء لتحقيق النجاح واستعادة الثقة والمساهمة بخبراتهن في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. نفخر بشراكتنا مع HSBC وشركة C3 للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية، ونتطلع إلى استضافة المرشحات في جناح المرأة."

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ HSBC الإمارات العربية المتحدة: "إن دعم المبادرات التي تدعم المرأة وتعزز نموها وقيادتها يجسد التزام بنك HSBC ببناء مستقبل أكثر شمولاً. نحن ندرك أهمية وعمق الخبرة التي تقدمها هؤلاء السيدات، ويمثل برنامج العودة إلى العمل خطوة حيوية في مساعدتهن على العودة بنجاح إلى سوق العمل."

وينطلق البرنامج، المُكوّن من مرحلتين، في سبتمبر بدورات تدريبية شاملة عبر الإنترنت تتيح للنساء في جميع أنحاء الإمارات المشاركة. ومن ثم ستُدعى 20 امرأة ممن أكملن الدورة بنجاح للانضمام إلى تجربة تدريبية مُتكاملة ومُعمّقة، مُصممة لتعزيز فرصهن الوظيفية.

تشمل المرحلة الأولى دورات عبر الإنترنت في مجالات رئيسية مثل بناء الهوية الشخصية والملف الشخصي والتطوير والتوجيه المهني والاستراتيجية، بينما ستضم المرحلة الثانية جلسات حضورية وعبر الإنترنت تشمل التوجيه والإرشاد المخصصين.

وقالت ميديا ​​نوسينتيني، مؤسس C3 | شركات تُحدث التغيير: "مهمتنا في C3 هي إحداث تغيير إيجابي، ويسعدنا أن نتعاون مع مدينة إكسبو دبي وبنك HSBC - وهما مؤسستان هادفتان - لتصميم منهج عملي وفعال يضمن عودة المشاركات إلى الحياة المهنية، ليكن على أتم الاستعداد للمشاركة والتميز في العمل."

البرنامج متاح للنساء من جميع الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم الكفاءات الحاصلة على تعليم عالٍ. يُعدّ هذا البرنامج، باعتباره حافزًا للتقدم الاقتصادي، نموذجًا متميزاً للتوظيف الشامل وخطوة جريئة نحو سد الفجوة التوظيفية بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

