الدوحة، قطر: نظمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض "المستقبل" المهني الذي يقدم فرصة استثنائية فريدة لأصحاب العمل للتواصل المباشر مع نخبة متميزة وواعدة من طلابها وخريجيها الجدد.

شهد المعرض مشاركة قياسية لأكثر من 70 مؤسسة محلية ودولية رائدة، حرصت على استقطاب الكفاءات المتميزة من خريجي الجامعة. وتميّزت نسخة هذا العام بتخصيص أجنحة مستقلة لكل جهة مشاركة، ما أتاح التواصل المباشر وإجراء المقابلات الفورية بين أصحاب العمل والطلاب والخريجين. شكّل المعرض كذلك منصة متميزة لتمكين جهات التوظيف من الوصول إلى طلاب تلقّوا تدريبًا متقدّمًا يؤهلهم لحل المشكلات المعقدة والتفكير الإبداعي والعمل بروح الفريق.

وقال مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: "هذا الحجم غير المسبوق لمعرض المستقبل هذا العام يبرهن على وجود إقبال كبير على توظيف خريجي جامعتنا، فلدينا نظام تعليمي منضبط يجمع بين الصرامة الأكاديمية والمنهج التحليلي والعمل بروح الفريق، وبالنسبة لأرباب العمل في قطر والمنطقة، فإن هذا المعرض هو أفضل فرصة على الإطلاق لأصحاب العمل في قطر والمنطقة للقاء الجيل القادم من القادة والمبتكرين الذين سيقودون مسيرة التطوير في مؤسساتهم".

شارك في معرض "المستقبل" المهني ممثلون لكبرى المؤسسات التي توظف خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر، فثلث الخريجين العاملين من دفعة 2024 التحقوا بالعمل في سبع جهات رائدة هي: قطر للطاقة، والخطوط الجوية القطرية، و"إيفي"(Avey) ، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و"كي بي إم جي" (KPMG)، و"بي دبليو سي" (PwC).

وسلّطت الخطوط الجوية القطرية، إحدى أبرز الجهات المشاركة، الضوء على القيمة المضافة التي يقدّمها خريجو الجامعة في بيئة العمل. وقالت أروى المُسلّم، شريك أعمال استقطاب المواهب في الخطوط الجوية القطرية: "يتميّز خريجو جامعة كارنيجي ميلون في قطر بقدرتهم العالية على الاندماج السلس في بيئات العمل الديناميكية. فهم يمتلكون مهارات بحثية متقدمة، ويجيدون اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويتمتعون بعقلية موجهة نحو الابتكار، ويجمعون بين الموهبة الفريدة وروح المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا في مجالات التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة، وتصميم حلول جديدة لقطاع الطيران. إن قدرتهم على المزج بين النظرية والتطبيق تجعلهم شركاءً لنا في تحقيق رؤية الخطوط الجوية القطرية نحو التميز والابتكار."

وأشادت شركة "إيفي"، إحدى كبرى جهات التوظيف التي تستقطب خريجي الجامعة، بمستوى الكفاءات المتميزة التي تنتجها الجامعة. وقال موسى زكّاك، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إيفي": "أثبت طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر أنهم من أرفع الكفاءات التي تزخر بها الدولة. فهم يتمتعون بدرجة عالية من الالتزام، والنزاهة، والجدية المهنية في العمل. وتربطنا بالجامعة علاقة راسخة تمتد من كون مؤسسنا ورئيسنا التنفيذي أستاذًا لعلوم الحاسوب فيها بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من موظفينا الحاليين هم من خريجيها."

ويرى العديد من أصحاب العمل أن تميّز طلاب الجامعة لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا طريقة تفكيرهم ونهجهم المهني. وفي هذا السياق، يقول كيفين إيسوفاي، مهندس برمجيات في معهد قطر لبحوث الحوسبة: "يتميّز طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر بغزارة معرفتهم التقنية، وقدرتهم على التكيّف، واهتمامهم الحقيقي بالبحث والابتكار. وأكثر ما يثير إعجابنا هو فضولهم وشغفهم وطريقتهم الواثقة في عرض أفكارهم، مع حرصهم الدائم على مواكبة أحدث التقنيات الناشئة."

ومن منظور الطلاب، تؤدي البرامج الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر دورًا محوريًا في إعدادهم لمساراتهم المهنية المستقبلية. وتقول مروة درويش، خريجة دفعة 2024 في تخصص إدارة الأعمال، والتي تعمل حاليًا مستشارًا مشاركًا في شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط (PwC Middle East): "لقد أعدّتني الدراسة في جامعة كارنيجي ميلون في قطر للحياة العملية بعد التخرج، من خلال الفرص الكثيرة التي أُتيحت لنا داخل القاعات الدراسية وخارجها. على المستوى الأكاديمي، أتاحت لنا التخصص أو اختيار مواد فرعية في مجالات متنوعة، بل وتصميم تخصص فرعي ذاتي لاستكشاف مجالات جديدة. استفدنا كذلك من التسجيل المشترك في تخصصات الجامعات الأخرى التابعة لمؤسسة قطر. أما خارج القاعات الدراسية، فقد خضنا تجارب فريدة لا توفرها معظم الجامعات، مثل المشاركة في رحلات تعليمية عالمية أو تدريس دورات تدريبية من تصميم الطلاب أنفسهم. هذه الخبرات منحتني وزملائي ميزة استثنائية كخريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر في سوق العمل."

معرض "المستقبل" المهني هو إحدى المبادرات العديدة التي توطد بها جامعة كارنيجي ميلون في قطر علاقة طلابها بالمجتمع المهني والحياة العملية، إذ تقدّم الجامعة على مدار العام برامج وخدمات تدعم بناء المهارات المهنية للطلاب وتعزز تواصلهم مع قادة القطاعات. ويتلقى طلاب الجامعة تعليمًا يحاكي المعايير الصارمة والعالمية ذاتها المطبقة في الجامعة الأم بالولايات المتحدة، ما يجعلهم من أكثر الكفاءات المطلوبة بفضل نهجهم التحليلي وعقليتهم التعاونية وخبراتهم العملية التي يكتسبونها خلال دراستهم.

للمزيد من المعلومات حول برامج جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qatar.cmu.edu

نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار 125 عامًا، رسخت جامعة كارنيجي ميلون مكانتها الرائدة في الابتكار والتعاون العلمي والبحوث الأكاديمية، وبصفتها جامعة مرموقة عالميًا فإنها تتجاوز حدود التعليم التقليدي لتُحدث تأثيراً عميقاً على جميع المستويات.

في عام 2004، بدأت جامعة كارنيجي ميلون شراكة استراتيجية مع مؤسسة قطر لنقل خبرتها التعليمية الرائدة إلى منطقة الشرق الأوسط. واليوم، يدرس أكثر من 450 طالبًا للحصول على شهادات البكالوريوس في تخصصات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي، والعلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

ومع نمو واتساع شبكة خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يزداد تأثيرهم في المجتمع، إذ يشغلون مناصب مرموقة في مؤسسات رائدة وشركات مبتكرة. وهم يسعون جاهدين لتحسين العالم من حولهم على اختلاف مواقعهم وأدوارهم سواءً كانوا باحثين أو مبدعين أو رواد أعمال أو محللين أو معلمين.

