الدوحة: تعقد جامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا عالميًا يناقش الآثار الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنظيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 28-29 سبتمبر القادم تحت عنوان "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية"، حيث سيركز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والتقاليد والقيم.

ويستقطب المؤتمر خبراء مرموقين في مجالات الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لبحث وعلاج أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في عصرنا الراهن، ألا وهو كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم البشرية بكفاءة، وفي ذات الوقت يتحلى بالقيم الأخلاقية؟ وفي هذا السياق، سيبحث المشاركون أوجه التداخل بين المعايير الأخلاقية المشتركة بين الثقافات المتعددة، مع الحفاظ على الإرث الأخلاقي، والبناء على العلوم والمعارف التي تراكمت عبر القرون، فضلًا عن استحضار المفاهيم المتنوعة للتقاليد الأخلاقية سواء الفكرية أو الدينية. فمن خلال الاندماج بين التكنولوجيا المتطورة والتقاليد الأخلاقية العريقة، يساهم المؤتمر في صياغة مساحة معرفية يتم فيها قياس الإنجازات التكنولوجية من منظور القيم والتقاليد الراسخة.

ويسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على أوجه التداخل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعايير الأخلاقية من خلال ستة محاور رئيسية، تتضمن الرعاية الصحية، والتصميم المعماري، والأمن، والتعليم، والتمويل، ومستقبل العمل، وهي قضايا تجسد التحديات الراهنة والمستقبلية. كما يهدف إلى إيجاد حلول لها، وكذلك دراسة الفرص المواتية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه الرؤى المتنوعة والمترابطة، يسعى المؤتمر إلى تشكيل مستقبل تكنولوجي أكثر عدالة وتركيزًا على الإنسان.

وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "بات الذكاء الاصطناعي يؤثر على عدة جوانب من حياتنا ويتيح الكثير من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية. فضلًا عن أن قيمنا الدينية الراسخة وإرثنا الثقافي الغني تدفعنا للمشاركة بفاعلية في الحوار العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقديم أطر أخلاقية بديلة تخدم البشرية، ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تستقطب جامعة حمد بن خليفة الخبراء والمختصين الدوليين لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووعي بما يتماشى مع قيمنا الراسخة وتقاليدنا الأخلاقية القيمة".

هذا، ويُسلط مؤتمر "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية" الضوء على الدور الرائد الذي تؤديه جامعة حمد بن خليفة في تعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في جميع المجالات مع ضمان وجود بيئة تُشجع على الابتكار. ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي لأخلاقيات الطب الحيوي السابع عشر، الذي نظمه مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" وهو مبادرة قطرية عالمية في مجال الصحة أطلقتها مؤسسة قطر.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.