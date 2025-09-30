أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن منظمو جائزة «الطاقة الإنسانية للصحة والرفاهية» عن أسماء لجنة التحكيم الدولية لاختيار الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025".

وتأتي هذه الجائزة بالتعاون بين كلٍ من ريسبونس بلس القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والرعاية الصحية قبل الدخول إلى المستشفى في الشرق الأوسط والمدرجة في بورصة أبوظبي تحت الرمز: RPM؛ وبرجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الرعاية الصحية فائقة التخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في بورصة أبوظبي تحت الرمز:Burjeel؛ وبدعمٍ من بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال، شركة التدريب على الطب العسكري والاستجابة للطوارئ ومقرها المملكة المتحدة. وتُستقبل طلبات المشاركة في الجائزة حتى مساء اليوم "الثلاثاء" الموافق 30 سبتمبر الجاري.

ودعت الجائزة المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة العالمي للمشاركة في الجائزة، مؤكدة أن الهدف هو إبراز المبادرات والإنجازات التي تعزز صحة ورفاهية العاملين في القطاع. ويعكس الكشف عن لجنة التحكيم المستقلة حرص المنظمين على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية وضمان مصداقية عملية التقييم.

وتضم لجنة التحكيم مجموعة استثنائية من أبرز الخبراء المختصين في برامج عافية الموظفين، والقيادة الاستراتيجية، والأداء المتفوق، والرؤى والتحليلات العالمية، وترأسها الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول في أدنوك، وهي من الشخصيات الريادية الملهمة في قطاع الرعاية الصحية، وتتولى قيادة استراتيجية أدنوك المتكاملة للصحة والعافية والبرامج المبتكرة ومبادرات جودة الحياة للارتقاء بعافية الموظفين، بما يرسي معايير جديدة في قطاع الطاقة.

ويشارك في رئاسة اللجنة الدكتور ريتشارد هيرون، نائب الرئيس السابق للصحة والرئيس التنفيذي للشؤون الطبية لدى شركة بي بي. ويمتلك الدكتور هيرون خبرة واسعة في مجال عافية القوى العاملة، اكتسبها بفضل جهوده الرائدة في وضع الاستراتيجيات الصحية لواحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، إلى جانب أدواره الاستشارية لدى مجالس الإدارة في العديد من أبرز الشركات العالمية.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من:

ديانا هان، الرئيس التنفيذي لشؤون الصحة والعافية في يونيليفر، والتي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال القيادة الاستراتيجية، والتميز السريري، والنجاح التشغيلي، ضمن منظومة الرعاية الصحية وغيرها.

جون ديفتيريوس، وهو صحفي حائز على جوائز مرموقة ومحلل اقتصادي يمتلك خبرة لأكثر من 30 عاماً في تغطية أخبار أسواق الطاقة والاقتصادات الناشئة حول العالم، ليقدم نظرته الثاقبة حول جهود الابتكار وكيفية إحداث الأثر المنشود.

الدكتور فيناي مينون، المدير المرموق عالمياً في مجال العافية والتخطيط الاستراتيجي، وقد عمل مع نخبة اللاعبين في نادي تشيلسي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم في كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث أكد القدرة على رفع أداء الرياضيين من خلال تعزيز عافيتهم الشاملة. ويركز الدكتور مينون اليوم على تحسين استراتيجيات العافية وأطر السياسات التي تجمع الصحة التنبؤية، والأداء القائم على البيانات، والعافية الشاملة في قطاعات الأعمال والرياضة والرعاية الصحية.

وتتاح الفرصة للمؤسسات على اختلاف أحجامها التسجيل للمشاركة في الجائزة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن حلول مبتكرة وفعالة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين في قطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "تعكس جائزة «الطاقة الإنسانية للصحة والرفاهية» ثقتنا الراسخة بأن الموظفين هم الأصول الأعلى قيمةً لدى المؤسسات. وتضم لجنة التحكيم أبرز الخبراء العالميين ممن يمتلكون موثوقية كبيرة في مجالات الصحة والأداء والسياسات المتبعة، ولذا سنضمن أن تُحدث هذه الجائزة أثراً ملموساً في قطاع الطاقة العالمي، مع تسليط الضوء على المؤسسات التي تولي أهمية كبيرة للابتكار في تحسين مستويات عافية موظفيها، من خلال ترسيخها ضمن ثقافتها وعملياتها. وبذلك، فإننا نعمل على إرساء معايير عالمية جديدة حول سُبل العناية بالموظفين في قطاع الطاقة والارتقاء بصحتهم وعافيتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة «الطاقة الإنسانية للصحة والرفاهية» تنسجم مع رؤية نحن الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات، وتؤكد على التزام الدولة بالمعايير العالمية الرائدة في مجال الصحة والابتكار ورفاهية القوى العاملة.

