تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أطلق الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، فعاليات المؤتمر السنوي الطبي الأول لمجموعة ألاميدا تحت شعار "ثقافة التميز"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء الدوليين. وانطلقت فعاليات المؤتمر بحضور السيد نبراج ميشرا الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد الدكتور حسام حسني المستشار الطبي ورئيس لجنة الأخلاقيات بالمجموعة، إلى جانب ممثلين عن أبرز الهيئات الحكومية، مما يعكس الشراكة الفاعلة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويبرز الدور الريادي الذي تضطلع به مجموعة ألاميدا في دعم رؤية مصر للارتقاء بجودة التعليم الطبي والابتكار والرعاية الصحية بما يوازي أرفع المعايير العالمية. ويُعد هذا المؤتمر أكبر مؤتمر علمي تنظمه مؤسسة رعاية صحية في القطاع الخاص داخل مصر، حيث يشكل علامة فارقة على خريطة المؤتمرات الطبية الوطنية والإقليمية. وقد استقطب المؤتمر، الممتد على مدار يومين، أكثر من 4,000 مشارك من أبرز الأكاديميين والمتخصصين وصناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الرعاية الصحية. كما شهدت الفعاليات مشاركة 110 متحدثًا بارزًا، واحتضن 26 جلسة علمية و6 ورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى النقل المباشر من غرف العمليات من مستشفى السلام الدولي بالمعادي احدى مستشفيات مجموعة ألاميدا، ليشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات ودفع الابتكار وتعزيز التطوير المهني.

كما حصل جميع الحضور على شهادات اعتماد بواقع 17 ساعة تعليم طبي مستمر (CPD Hours)، معتمدة من المجلس الصحي المصري، وهو ما يعكس التزام مجموعة ألاميدا بدعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز التطوير المهني للأطباء والمتخصصين.

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من إيمان المجموعة بأن المعرفة العلمية والتعليم الطبي المستمر يمثلان حجر الزاوية لتطوير المنظومة الصحية، وأن الممارسات المبنية على الأدلة العلمية هي السبيل الأمثل لتحسين رحلة المريض العلاجية، تقليل الأخطاء الطبية، ودعم مسيرة الابتكار. ومن هذا المنطلق، يرسخ المؤتمر مكانته كحافز رئيسي للتعاون والتبادل المعرفي، ويجسد قيم التميز التي تتبناها ألاميدا في سعيها لبناء مستقبل صحي أفضل للمجتمع المصري. وخلال كلمته، أعلن السيد نبراج ميشرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن خطة استراتيجية للتوسع تصل بالطاقة الاستيعابية لأكثر من 1,700 سرير و15 عيادة في المحافظات بحلول عام 2028، عبر شراكات نوعية تشمل إدارة وتشغيل مستشفى بمدينة «مدينتي» بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، ومستشفى جديد بالمملكة العربية السعودية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العالمية. كما أشار إلى أعمال التحديث والتطوير الجارية بمستشفى السلام الدولي بالمعادي ومستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بما يعزز مكانة المجموعة كمزود رئيسي للرعاية الصحية المتكاملة. واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن هذه الفعالية العلمية الكبرى تمثل منصة متكاملة تجمع بين الجلسات العلمية، وورش العمل، والعروض الحية، والندوات التفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين، بما يرسخ رؤية مجموعة ألاميدا كلاعب محوري والمزود الأول لأرقى خدمات الرعاية الصحية في مصر، وداعماً لمسيرة التقدم الطبي بما يخدم كل مريض في الدولة.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

-انتهى-

#بياناتحكومية