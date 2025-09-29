(المنامة، مملكة البحرين): تحت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض الجواهر العربية في نسخته الثالثة والثلاثون، ومعرض العطور العربية 2025 في نسخته الثالثة، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر القادم.

ويعود معرضا الجواهر العربية والعطور العربية، بتنظيم من شركة إنفورما البحرين، في حلة جديدة ومبتكرة، ليعكسا مكانتهما كأحد أبرز المعارض التجارية الرفيعة في المنطقة، ويستقطب الحدثين أكثر من 700 عارض دولي وإقليمي، على مدى خمسة أيام، في ست قاعات، ويمكن للزوار التسجيل مجانًا من خلال الرابط الرسمي (https://bit.ly/4mNxPT3).

وأعربت السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية، والذي يعكس الدعم والاهتمام الذي يحظى بها قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والتي كان لها الدور البارز في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية كوجهةٍ مميزة جاذبة لكبرى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية. كما أكدت أن هذا الحدث يعد الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، وقد تمكّن من ترسيخ مكانته كأحد أهم المعارض التي تستضيفها المملكة.

وأشارت إلى أن إقامة معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية في مركز البحرين العالمي للمعارض يأتي انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ رائدة لسياحة المعارض والمؤتمرات، مؤكدةً حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، على توفير بيئة جاذبة لاستقطاب الفعاليات والمعارض النوعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين في قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات.

بدوره، علّق السيد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة إنفورما البحرين، قائلًا: " نلتزم في إنفورما دائمًا بتوفير منصات عالمية تعزز تجربة الزوار والعارضين، وتساهم في نمو قطاع المعارض والفعاليات في مملكة البحرين، وتجدر الإشارة إلى أن معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية في 2025 يعود بأكثر من 85 علامة تجارية جديدة، بالإضافة إلى عدد من التجارب الجديدة التي تهدف لتحسين تجربة الزوار.

ومن بين العارضين المميزين في معرض الجواهر العربية، كل من مركز البحرين للمجوهرات، والذي سيقدم لأول مرة علامة "أي بي إم موناكو"، بالإضافة إلى مجوهرات الزين، ومجوهرات الكوهجي، ومجموعة مطر للمجوهرات، وملبار للذهب والألماس، وغيرها. أما معرض العطور العربية فسيستضيف محلات عطور رائدة مثل أطياب المرشود، وقصة للعطور، وأطياب الشيخ، وعطور العويدات، وجنيد للعطور، وغيرهم.

إضافة إلى ذلك، تقدم نسخة 2025 عددًا من الفعاليات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار، من بينها ساحة الجواهر العربية المستوحاة من سحر المقاهي الفرنسية، والتي توفر للزوار مكانًا أنيقًا للاستراحة وتناول الطعام الفاخر والاسترخاء خلال التسوق والتواصل مع الأصدقاء في أجواء راقية. كما يشمل المعرض هذا العام الجناح اليوناني، الذي يسلط الضوء على الحرف اليونانية العريقة، بالإضافة إلى ورشة عمل الجواهر العربية التي تقدم خدمات فورية لصياغة المجوهرات وتعديلها.

وسيتمكن الزوار من حضور معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2025 على مدى خمسة أيام في مركز البحرين العالمي للمعارض. وستفتح الأبواب من الساعة 3 عصرًا حتى 10 مساءً، من الثلاثاء 25 نوفمبر إلى الخميس 27 نوفمبر. وفي يوم الجمعة 28 نوفمبر، ستكون الأبواب مفتوحة من الساعة 1 ظهرًا حتى 10 مساءً، بينما يكون يوم الختام، السبت 29 نوفمبر، من الساعة 3 عصرًا حتى 10 مساءً.

وسيُعقد معرض الجواهر العربية في القاعات 3، 5، 6، 7، و8، ليقدم للزوار مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمصممين الفاخرين تحت سقف واحد. أما معرض العطور العربية فسيكون في القاعة 2، ويضم مجموعة متنوعة من أبرز محلات العطور.

نبذة عن شركة إنفورما البحرين:

إنفورما البحرين هي المنظم الموثوق في المملكة للمعارض التجارية ذات التأثير الكبير، وتشمل فعالياتها الرئيسية مثل معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية. ويعمل فريق البحرين تحت مظلة شركة إنفورما العالمية ويقدم خبرة تمتد لعدة عقود في إدارة الفعاليات الإقليمية ومنصات تتيح للمشترين والبائعين التواصل والتجارة والابتكار في أسواق الفخامة والرفاهية والحرفية الخاصة. وتدعم إنفورما البحرين شبكة تمتد لأكثر من 30 دولة وتتعاون مع أكثر من 450 علامة تجارية متخصصة، مما يساهم في رفع مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للمعارض ذات المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.informamarkets.com.