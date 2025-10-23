ضمن الجهود المستمرة في تعزيز منظومة ريادة الأعمال للمؤسسات الناشئة، استضافت منصة "ستارت أب بحرين" – المنصة الوطنية الرائدة لدعم المؤسسات الناشئة في المملكة– النسخة العشرين من فعالية "جولات ستارت أب بحرين"، وذلك بدعم من صندوق العمل "تمكين" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

وشملت الفعالية لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمستثمرين في مجال ريادة الأعمال، وهم: السيد آبي سكسيك شريك في شركة Sekuity Ventures، و السيد غسّان حلاوة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Parachute16، و السيد ليث الخليلي الشريك المساعد في شركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد صفاء شريف عضو مجلس إدارة منظمة رواد الأعمال في البحرين(EO Bahrain).

وشهدت الفعالية مشاركة مجموعة من المشاريع البحرينية الناشئة، والتي تضمنت: "إسبتار"، مزود خدمات رعاية صحية متنقلة يقدم خدمات طبية إلى منازل المرضى، و"يور نتس"، شركة متخصصة في إنتاج زبدة مكسرات طبيعية خالية من الإضافات والمواد الحافظة، إلى جانب "هيربال ماما"، علامة بحرينية في مجال العناية بالشعر تقدم تركيبات نباتية طبيعية خالية من المواد الكيميائية تُعنى بتغذية الشعر واستعادة حيويته، و "دوناز وندرز"، المتخصص في تقديم الأطباق والمخبوزات الخالية من الجلوتين والمناسبة لحمية الكيتو.

وبعد استعراض الأعمال المشاركة في المسابقة، وتقييم المشاريع من قبل أعضاء لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة وهي شركة "دوناز وندرز" التي فازت بالمركز الأول، بينما فازت شركة "يور نتس" بالمركز الثاني.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة دونا ماريا من شركة "دوناز وندرز" عن اعتزازها بهذا الإنجاز قائلاً: " نعتز بحصولنا على المركز الأول في جولات ستارت أب بحرين، وهي منصة ريادية رائدة تحتضن الإبداع وتدعم المشاريع الواعدة. ويمثل هذا الفوز محطة مفصلية في مسيرة مشروعنا، لما له من أثر إيجابي في دعم تطلعاتنا وتحقيق أهدافنا المستقبلية نحو مزيد من النمو والتميّز."

من جانبه، قال السيد علي البصري، من شركة "يور نتس": "نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع الجهات الداعمة التي أسهمت بدور محوري في إنجاح هذه المبادرة. لقد كانت مشاركتنا في جولات ستارت أب بحرين تجربة ملهمة، أتاحـت لنا الفرصة في التواصل مع نخبة من رواد الأعمال والموجهين والخبراء في هذا المجال، مما يفتح أمامنا آفاقًا جديدة لنمو وتطور مشروعنا."

ويأتي دعم تمكين تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

