ستستضيف بيرسون جلسة مع أبرز خبراء الموارد البشرية وقادة الفكر والأعمال وشركاء بيرسون في دولة الإمارات العربية المتحدة حول تمكين القوى العاملة المستقبلية لتعزيز الاقتصاد والمساهمة في ازدهاره

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بيرسون، شركة التعليم العالمية الرائدة في الحلول اللغوية المصممة لتمكين الشركات من توظيف وتطوير أفضل المواهب والاحتفاظ بها، عن مشاركتها في قمة ومعرض الموارد البشرية، أحد أبرز الأحداث الهادفة لتسليط الضوء على قطاع الموارد البشرية في الشرق الأوسط. يُقام هذا الحدث الرائد على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 25 أكتوبر 2023، بحضور ومشاركة نخبة من خبراء ومتخصصي قطاع الموارد البشرية، ومدراء التوظيف وقيادات الأعمال من مختلف الصناعات والقطاعات في جميع أنحاء المنطقة. بوصفها الراعي الرسمي للتعلّم، ستستعرض بيرسون أفكارها البناءة حول فوائد التعلم المستمر للموظفين وأهمية اكتساب المهارات المستقبلية للازدهار وتحقيق النجاح في مشهد الأعمال سريع التغير والنمو.

تأتي مشاركة بيرسون في قمة ومعرض الموارد البشرية كمبادرة هادفة لدعم الشركات ومساعدتها في تعزيز قدرات فرقها، حيث تستعرض بيرسون حلول تعلم اللغة المصممة خاصة لإثراء تجربة مدراء التوظيف بالأدوات الضرورية لتقييم مدى ملاءمة المرشحين للوظائف بدقة، ودعم مدراء الشركات لتعزيز نمو الموظفين والارتقاء بمهاراتهم، وتمكين متخصصي الموارد البشرية في المساهمة في مبادرات شركاتهم. تشير دراسة أجرتها شركة ماكينزي إلى أن 40 إلى 60% من معارف ومهارات وقدرات الشخص تنبع من خبراته في العمل. يؤكد تقرير "لينكد إن" لعام 2023 حول "التعلم في مكان العمل" أن تحسين المهارات هو أحد أهم المجالات التي تركز عليها أقسام التعلم والتطوير، مما يشير إلى أن المواظبة على تعلم مهارات جديدة تعزز من فرص التقدم الوظيفي بشكل كبير ومن تحسين الدخل.

يعتمد الاقتصاد المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرؤية الاستراتيجية للبلاد والتركيز على تنمية الاقتصاد المعرفي، تنويع الاقتصاد، زيادة الإنتاجية وتمكين الشركات. أطلقت الإمارات العديد من البرامج والمبادرات لدعم ذلك، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي تهدف إلى تزويد أجيال المستقبل بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز تنمية القوى العاملة. وفقاً لاستبيان أجرته برايس ووتر هاوس كوبرز بعنوان "آمال ومخاوف القوى العاملة في الشرق الأوسط 2023"، أفاد 52% من المشاركين في الاستبيان أنهم يتوقعون حدوث تغييرات كبيرة لوظائفهم في السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 36% على مستوى العالم، وأنهم يشعرون بالحاجة إلى تعلم مهارات جديدة. وفي الوقت نفسه، يثق 54% من العاملين في المنطقة بقدرة القيادات العليا في شركاتهم على مواكبة الاتجاهات الحالية ودعمهم في استخدام مهاراتهم الجديدة. يتوافق هذا كله مع هدف بيرسون المتمثل في أن تصبح المزود الرائد للحلول اللغوية القائمة على التكنولوجيا والمصصمة لإعطاء الأولوية لمبادرات تحسين المهارات لتمكين الشركات من دعم موظفيها وفرقها لتطوير مجموعة من المهارات المرنة.

وبهذه المناسبة، علّق غاي إلدرز، مدير شركة بيرسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد المتحدثين في قمة ومعرض الموارد البشرية، قائلاً: "ينبغي أن يحرص الموظفون على تعزيز مهاراتهم وصقلها لتحقيق النجاح والتقدم في وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مشهد الأعمال الحالي سريع التغير والنمو. أم بالنسبة للشركات، فقد أصبح الاستثمار في الموظفين محرّكاً رئيسياً للنجاح المستدام. تهدف الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون على أتمّ الجاهزية لاستشراف المستقبل، وتدرك أن تركيزها على رعاية وتطوير المهارات الأساسية سيمكّنها من تنمية قوة عاملة قادرة على مواجهة أي تحدّيات أو عقبات قد تواجهها. في قمة ومعرض الموارد البشرية، سنسلّط الضوء على التأثير الإيجابي لتحسين المهارات على كافة المستويات في أي شركة."

تشمل عروض بيرسون لمنظومة الأعمال في قمة ومعرض الموارد البشرية ما يلي:

موندلي من بيرسون للأعمال (Mondly by Person for Business): وهي أداة قوية لتعلم اللغة مصممة للشركات لتوفر للموظفين القدرات اللغوية الضرورية للتواصل بسلاسة مع فرق العمل والعملاء. تساعد موندلي للأعمال الشركات على تعزيز المهارات اللغوية للموظفين، مما يؤدي إلى كفاءة أفضل وترابط أعمق عبر الشركة.

فيرسانت من بيرسون (Versant by Pearson): إدراكاً منها لحاجة الشركات إلى استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، تقدّم بيرسون أداة فريسانت لتقييم اللغة وقياس مهارات التوتصل باللغة الإنجليزية في سيناريوهات عمل محددة. أظهر استبيان أن 63% من متعلمي اللغة الإنجليزية يشاركون بنسبة أعلى في مكان العمل. يساعد حل فيرسانت من بيرسون الشركات على تحديد المرشحين ذوي المهارات اللغوية المناسبة للوظائف، وبذلك اكتساب ميزة تنافسية على غيرهم من الشركات في اكتساب أفضل المواهب.

ومن جهته، صرّح علي الصبان، رئيس شركة بيرسون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلاً: "لقد أصبحت اللغة الإنجليزية اللغة المشتركة للأعمال والشركات حول العالم، وبالتالي فإن تعلّمها ميزة مهمة تمكّن الشركات من استقطاب أفضل المواهب ورعايتها، وتعزيز التواصل وبناء ثقافة شاملة ومتكاملة تركز على رفاهية الموظفين. نظراً لأن الكثير من المؤسسات تحرص على الاحتفاظ بوظفيها، تُعتبر قمة ومعرض الموارد البشرية منصة مثالية لتقديم حلولنا التعليمية الرائدة لتشجيع تحسين المهارات والقدرات اللغوية بصورة منتظمة لتعزيز فرص النجاح والازدهار."

بيرسون هي الشريك الموثوق لشركات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تقدم حلولاً لغوية تمكن الشركات من استقطاب وتطوير أفضل المواهب، وبالتالي دفع عجلة نموها وازدهارها.

للمزيد من المعلومات عن حلول بيرسون اللغوية للشركات، الرجاء زيارة: https://www.pearson.com/languages/hr-professionals.html

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عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم 20,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع: pearsonplc.com