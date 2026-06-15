المنامة، مملكة البحرين : جدد بيت التمويل الكويتي - البحرين التزامه بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من خلال مشاركته كشريك رئيسي في نسخه هذا العام من برنامج "ستارت أب بحرين - جامعة البحرين"، الذي نظمته "ستارت أب بحرين" بدعم من صندوق العمل "تمكين" وبالتعاون مع جامعة البحرين، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات والخبرات العملية اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع وشركات ناشئة تمتلك مقومات النمو والاستدامة.

وفي إطار هذه الشراكة، خصص بيت التمويل الكويتي - البحرين جائزة خاصة باسمه لأفضل مشروع ريادي ذي أثر اجتماعي، تأكيداً على حرصه على دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

واستقطب البرنامج أكثر من 1,000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وأسفر عن تشكيل أكثر من 240 فريقاً طلابياً، ضمن تجربة عملية متكاملة أتاحت للمشاركين الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار إلى بناء المشاريع والنماذج الأولية، مروراً بجولات الإرشاد وورش العمل والتصفيات المختلفة، وصولاً إلى تأهل أفضل 10 فرق طلابية للمنافسة في الحفل الختامي.

كما شارك عدد من ممثلي بيت التمويل الكويتي - البحرين في لجان تقييم المشاريع المتأهلة، انطلاقاً من حرص البنك على الإسهام بخبراته العملية في دعم وتوجيه الطلبة ورواد الأعمال الشباب، وتعزيز فرص تطوير المشاريع الواعدة.

وجاء تتويج هذه الشراكة خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ونخبة من المسؤولين والأكاديميين ورواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين، حيث حضر الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، كما قام الدكتور زهران بتسليم جائزة البنك الخاصة إلى مشروع "نعمة" الفائز بالجائزة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "نفخر بشراكتنا الرئيسية مع برنامج «ستارت أب بحرين - جامعة البحرين»، والذي يمثل منصة وطنية رائدة تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتوفر لهم بيئة عملية تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة. وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا المستمر بدعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من لعب دور فاعل في مسيرة

التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. كما يأتي دعمنا لهذا القطاع انطلاقاً من إدراكنا لأهميته في خلق فرص العمل وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دعم النمو المستدام وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال."

وأضاف: "إن تخصيص جائزة خاصة باسم بيت التمويل الكويتي - البحرين للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي يأتي تأكيداً على إيماننا بأهمية دعم الأفكار والمشاريع التي لا تقتصر على الجدوى الاقتصادية فحسب، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل المجتمع ككل. ونؤمن بأن الاستثمار في رواد الأعمال الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم اليوم يسهم في إعداد جيل قادر على ابتكار حلول نوعية وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني في المستقبل."

من جانبها، صرحت السيدة مرام مراد، قائدة الفعالية في "ستارت أب بحرين"، قائلة: "يعكس دعم بيت التمويل الكويتي - البحرين كشريك رئيسي للبرنامج أهمية تكامل أدوار القطاع الخاص في تمكين الطلبة المؤسسين ومنحهم فرصاً عملية تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة تمتلك فرصاً حقيقية للنمو والاستدامة".

وقد تم تنظيم البرنامج من قبل "ستارت أب بحرين" بدعم من صندوق العمل "تمكين"، وبرعاية كل من بيت التمويل الكويتي - البحرين، وعدد من الرعاة والجهات الأخرى. وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت تطوير الأفكار، وبناء الشركات الناشئة، والعروض التقديمية، والمنتجات، والتمويل، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وأدوات التطوير دون برمجة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمرشدين من مختلف المؤسسات العاملة ضمن منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين. كما استفاد الطلبة من دعم أكثر من 44 مرشداً وخبيراً مثلوا عدداً من الجهات والمؤسسات الرائدة.

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال شراكاته الاستراتيجية دعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، ويواكب التطلعات الوطنية نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

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