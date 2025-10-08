البنك يحصد 4 جوائز مرموقة تؤكد نجاح استراتيجيته في التوسع الرقمي وبناء علامة قوية في عالم الاقتصاد الرقمي

"مساعد" الرقمي أفضل ابتكار تفاعلي للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط

عبدالله المجحم:

المكانة الريادية العالمية تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ على ثقة عملائنا وتوقعاتهم

ابتكارات "بوبيان" الرقمية تُلبي احتياجات العملاء وتواكب التطور التقني المتسارع

رسّخ بنك بوبيان مجددًا مكانته المصرفية الرقمية عالميًا وإقليميًا ومحليًا بعد تتويجه بـ 4 جوائز مرموقة من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، ضمن قائمة جوائزها التي تمنحها سنوياً لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزاً وابتكاراً في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية عن عام 2025.

وتفرد بنك بوبيان بجائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم" في إنجاز استثنائي يعكس استمرار ريادة البنك المصرفية الرقمية العالمية منذ عام 2015 بين مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي، إلى جانب انفراده بجائزتين على مستوى الشرق الأوسط ومستوى الكويت في نفس المجال.

وأضاف بوبيان جائزة جديدة لقائمة إنجازاته لعام 2025، جائزة "أفضل نموذج لتطوير الخدمات المصرفية التفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط" وهي الجائزة التي حصل عليها عن خدمة "مساعد" - المساعد الرقمي، ضمن برنامج المبتكرون لفئة أفضل الابتكارات في القطاع المالي على مستوى الشرق الأوسط.

وأشارت مؤسسة غلوبل فاينانس في بيانها إلى أن اختيار "بنك بوبيان" للتتويج بهذه الجوائز جاء نتيجة قدرته الاستثنائية على الجمع بين الابتكار الرقمي والالتزام بالهوية المصرفية الإسلامية، إلى جانب طرحه حلولاً رقمية رسخت مكانته كنموذج رائد في الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية عالميًا. كما أكدت المؤسسة أن "مساعد" المساعد الرقمي، مثّل نموذجًا متقدمًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلي لخدمة العملاء، وهو ما عزز مكانة البنك بين كبرى المؤسسات المالية الدولية.

وجرى تسليم الجوائز خلال حفل أُقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان، عبدالله المجحم، والمدير العام صالح المنصور، ومدير أول تطوير الذكاء الاصطناعي مزيد العبدالجليل، إلى جانب أبرز القيادات المصرفية والاقتصادية والقياديين في كبرى المؤسسات المالية الدولية.

البنك الإسلامي الأفضل رقمياً .. عالمياً وإقليماً ومحلياً

وبهذه المناسبة علق المجحم قائلاً "نسعد بأن نكون أول بنك إسلامي يحافظ على صدارته العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية، نتيجة لرؤية واضحة واستراتيجية متكاملة أساسها الابتكار الرقمي والتميز المؤسسي المستدام. لقد نجحنا في بناء أسس متينة وضعت بوبيان في مصاف كبرى المؤسسات المالية حول العالم".

وأضاف "الوصول اليوم لهذه المكانة العالمية يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ عليها وعلى ثقة عملائنا. وتمثل هذه الجوائز حافزًا مستمرًا لمواصلة تقديم الأفضل محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتحقيق الاسبقية في الريادة، مؤكدًا أن رؤية البنك ترتكز على الابتكار المستمر والتطلع لمستقبل مصرفي أكثر تطورًا".

من جانبه قال المدير العام صالح المنصور "العميل هو الأساس في ما يقدمه "بوبيان"، ولذلك كان الهدف دائمًا هو جعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، لاسيما وأن الابتكار في الحلول والخدمات الرقمية لا يقوم على التقنية فقط، بل على فهم احتياجات عملائنا وتطلعاتهم".

وأوضح أنه رغم اشتداد المنافسة بين كبرى المؤسسات المالية، تمكن "بنك بوبيان" من بناء منظومة رقمية متكاملة التي تماثل أفضل المعايير العالمية في الكفاءة وجودة الأداء، موضحاً أن البنك يقدم من خلال هذه المنظومة باقة من الخدمات والحلول الرقمية للأفراد وقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أحدث حلول الدفع الرقمي.

"مساعد" .. أفضل نموذج لتطوير الخدمات المصرفية التفاعلية في الشرق الأوسط

وتعليقاً على الجائزة الرابعة، صرح مدير أول تطوير الذكاء الاصطناعي مزيد العبدالجليل قائلاً "يأتي تميز هذا العام مع تتويجنا بجائزة جديدة تعزز حضور بوبيان في عالم الذكاء الاصطناعي، من خلال "مساعد" المساعد الرقمي في بنك بوبيان، الذي رسخ مكانته كأفضل ابتكار تفاعلي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس نجاحنا الممتد في تبني أحدث التقنيات واستخدامها في خدمة عملائنا وتعزيز تجربتهم".

وأوضح أن مسيرة "بوبيان" مع الذكاء الاصطناعي بدأت منذ عام 2018، عندما تم إطلاق "مساعد" أول مساعد رقمي ذكي في تطبيق مصرفي كويتي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، أصبح "مساعد" جزءًا أساسيًا من تجربة العملاء اليومية، حيث يتيح لهم التفاعل الفوري باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف "لقد استثمرنا في تطوير "مساعد" بشكل مستمر من حيث سرعة الاستجابة، دقة التفاعل، وتنوع المهام، مع ضمان أعلى مستويات الأمان. هذه الجائزة تمنحنا دافعًا لمواصلة الاستثمار في الابتكار، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة، يصبح الذكاء الاصطناعي فيها شريكاً لتقديم الخدمة، وأداة تمكين لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية".

كادر 1

الجوائز التي حاز عليها البنك

جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات المصرفية الرقمية في العالم جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت جائزة أفضل نموذج لتطوير الخدمات المصرفية التفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي عن "مساعد" المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان في الشرق الأوسط

