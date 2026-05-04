مسقط - نظم بنك ظفار فعالية "قهوة مع نمو" وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل وبناء علاقات أقوى مع زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز نموه واستدامته.

وخلال الفعالية، استعرض عدنان بن محسن البلوشي، رئيس " نمو للأعمال المصرفية" أبرز المزايا والحلول المصرفية والخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك لدعم احتياجات هذه المؤسسات، مؤكداً التزام بنك ظفار بدوره كشريك استراتيجي في تمكين رواد الأعمال ودعم توسع أعمالهم.

كما أوضح رئيس "نمو للأعمال المصرفية" أن هذه الفعالية تؤكد حرص البنك على تعزيز الشراكة مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع توجهاته الرامية إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة.

و لقد أتاحت الفعالية أيضًا مساحة للحوار المفتوح، حيث استمع مسؤولو البنك إلى آراء المشاركين وملاحظاتهم، إضافة إلى رؤاهم وتجاربهم العملية، بما يُسهم في تطوير الخدمات المصرفية وتقديم حلول تتماشى مع متطلبات السوق وتحدياته.

كما شهدت الفعالية مشاركة رائدَي أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرضا تجربتهما في تأسيس وتطوير أعمالهما، والتحديات التي واجهتهما خلال مسيرتهما في ريادة الأعمال، مسلطين الضوء على الدور المحوري الذي لعبه بنك ظفار، لا سيما الدعم المالي والاستشاري، في نجاح مؤسساتهما وتحقيق أهدافهما.

وكان بنك ظفار قد دشّن في مطلع العام الجاري العلامة التجارية لخدماته المصرفية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى «نمو»، في خطوة تعكس التزام البنك الراسخ بدعم هذا القطاع الحيوي. وتهدف «نمو» إلى مرافقة رواد الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم التجارية، بدءاً من بلورة الفكرة وحتى الوصول بالمنتجات والخدمات إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات هذه المؤسسات، وبما يسهم في تمكينها لتكون محركاً أساسياً للنمو والتطور في المشهد الاقتصادي العُماني.

وتقدّم «نمو» لرواد الأعمال باقة متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية التي تتيح لهم إدارة شؤونهم المالية بكل مرونة من أي مكان، إلى جانب خدمات التحويل الفوري ومعالجة الرواتب بكفاءة عالية. كما توفر «نمو» حلول تمويل مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُمكّنها من التوسع والاستثمار واغتنام الفرص الجديدة، مدعومة بخدمات استشارية متخصصة يقدمها خبراء عبر مراكز مهنية لمساندة أصحاب الأعمال في اتخاذ قرارات مدروسة والتخطيط بثقة.

كما تساهم خدمات نقاط البيع المتطورة التي تقدمها «نمو» في توفير حلول آمنة وسلسة لإدارة عمليات الدفع، في حين يعمل نظام حماية الأجور (WPS) على تبسيط إجراءات صرف الرواتب وضمان كفاءتها، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في دعم استدامة الأعمال.

