• التكريم يعكس جهود البنك المتواصلة في تحسين بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص

• الوطني يؤمن بالدور المحوري للشمول والمساواة والتنوع كعناصر أساسية لضمان النجاح في المستقبل

تُوج بنك الكويت الوطني بالجائزة الفضية للتميز في التنوع والشمول عن برنامج NBK RISE، من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM المرموقة، وذلك ضمن المؤتمر السنوي للجمعية للإعلان عن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025 والذي عقد في مدينة جميرا بدبي.

يأتي هذا التكريم ليعكس جهود البنك المتواصلة في تحسين بيئة العمل، وتقديرًا لالتزامه الراسخ بتعزيز ثقافة التنوع والشمول على جميع مستويات المجموعة.

وتسلط جوائز التنوع والشمول والمساواة الضوء على إنجازات المؤسسات التي تظهر اتجاهًا متزايدًا لوضع أهداف شفافة وزيادة المساءلة التنظيمية تجاه مبادرات التنوع والشمول بالإضافة إلى مباراتها نحو إلهام موظفيها لمشاركة الأفكار والحلول لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في إنشاء بيئة عمل متنوعة وشاملة بحيث يمكن لجميع الموظفين أن يشعروا بالأمان والاحترام والتقدير.

بالإضافة إلى المبادرات التي تطلقها المؤسسات لتمكين المرأة ودعم القيادات النسائية داخل المنظومة لصقل المهارات الأساسية نحو خطوتهم المهنية التالية.

وقد أظهر بنك الكويت الوطني التزامًا طويل الأمد بمبادئ التنوع والشمول والمساواة، حيث كان من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة التي أيدت مبادئ تمكين المرأة، كما أنه يتبع نهجاً فريداً لضمان تكافؤ الفرص بين جميع موظفيه دون استثناء، الأمر الذي يعكسه بلوغ نسبة الإناث نحو 43.2% من إجمالي القوة العاملة في المجموعة في نهاية العام 2024، فيما بلغت نسبتهن في المناصب الإدارية العليا 27.4%، مع ضمان المساواة في الأجور بين الموظفين والموظفات في هذه المناصب.

كما يحرص الوطني على التعاون مع الجامعات والمؤسسات التدريبية الرائدة عالميًا لتقديم برامج وورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية القيادات النسائية، ورفع الوعي حول التنوع بين الجنسين، وكيفية الاستفادة من هذه الاختلافات لتعزيز الإنتاجية والابتكار، كما يمتد التزام البنك بالتنوع والشمول ليشمل العملاء، حيث قدم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا للعميلات ورائدات الأعمال، مع التزامه بمواصلة تطوير هذه الجهود كجزء من التزامه المستمر بتعزيز الشمول المالي.

ويعد برنامج NBK RISE مبادرة مبتكرة أطلقتها نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر خلال العام 2022، وصُممت خصيصًا لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع الاستراتيجية الطموحة لبنك الكويت الوطني الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في القيادة على مستوى المؤسسة والدولة والمنطقة والعالم، وذلك انطلاقاً من قناعة البنك بأهمية التنوع والمساواة والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.

كما أصبح البرنامج تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفرداً، بل امتدت لتشمل عدداً من المؤسسات الرائدة في الكويت وذلك من خلال توقيعهم بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.

ويعتبر الوطني من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة جميع الموظفين على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكينهم من مواجهة التحديات في المستقبل، وهو ما يزيد من ولاء موظفيه ويبرهن على جاذبيته في سوق العمل التنافسي.

وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM مؤسسة عالمية تعنى بإنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا كما تعد أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة بمشاركة 325 ألف عضو في 165 دولة وتؤثر على حياة أكثر من 235 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم.

