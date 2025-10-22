كرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي، بنك البلاد، بمناسبة حصوله على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات – الفئة الذهبية – للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لجهوده المستمرة ومبادراته المبتكرة في مجال الاستدامة ودعم المجتمع، بما يعكس التزام البنك بمسؤوليته الوطنية ومساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لدور بنك البلاد الريادي في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك دعم التعليم، وريادة الأعمال، والبرامج البيئية والصحية، إلى جانب جهوده في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب , كما يواصل بنك البلاد تطوير استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتكريس ثقافة العمل التطوعي بين منسوبيه، وتوسيع نطاق برامجه المجتمعية لتشمل مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامًا راسخًا بخدمة المجتمع من خلال مظلة برامجه للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة، والتي تضم أكثر من 100 برنامج ومبادرة في مجالات التوعية والتمكين والدعم المجتمعي، من أبرزها مركز البلاد فيرس للتوعية المالية للنشء، بما يجسد دور البنك في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة للأجيال القادمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية