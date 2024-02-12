داود الهاجري: الشراكة الجديدة مع تحالف الشركات ستسهم في دعم المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات في تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران

سيف الفلاسي: الاتفاقية تسهم في تحقيق هدف بلوغ نسبة لا تقل عن 1% وقود مستدام منتج محلياً من إجمالي الوقود المزوّد في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031

بيتر ليمبريشتس: الإمارات تقود مساعي التحوّل في المشهد المستقبلي لقطاع الطاقة الذي يمثل وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في تشكيل معالمه

اتارو إيكوشيما: سعداء بكوننا جزءاً أساسياً من هذه المبادرة الرائدة

المشروع يعالج النفايات الصلبة المخلوطة بالمخلفات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في إنتاج الوقود المستدام للطائرات

المذكرة تدعم سياسة ونهج الاستدامة في دولة الإمارات والتزامها بحماية البيئة وصيانة الموارد ومواجهة التغير المناخي

الإمارات العربية المتحدة،: بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أبرمت بلدية دبي وتحالف شركات "إن في بيسكس إس إيه" و"ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة"، و"اينوك للتسويق"، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز إدارة النفايات في إمارة دبي، عبر إنشاء مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة المخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من عملية معالجة مياه الصرف الصحي وفق تقنيات متقدمة، واستخدامها في إنتاج الوقود المستدام للطائرات.

وتدعم المذكرة التي تم توقيعها ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، سياسة ونهج الاستدامة في دولة الإمارات، والتزامها بحماية البيئة وصيانة الموارد ومواجهة التغير المناخي عبر مبادرات واستراتيجيات، تعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، وإزالة الكربون من قطاع النفايات، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها. كما تتماشى المذكرة مع أجندة القمة بشأن استشراف المستقبل.

وقّع الاتفاقية كلٌ من؛ سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والسيد بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة "بيسكس" الشرق الأوسط، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، واتارو إيكوشيما، المدير العام لأعمال الطاقة الجديدة في شركة "ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة".

استدامة وريادة

وأكد سعادة داوود الهاجري، على أهمية الشراكة الجديدة مع تحالف الشركات والتي ستسهم في دعم المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات في تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، إضافةً إلى دعم إدارة عمليات النفايات في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للإدارة المتكاملة للنفايات 2021-2041، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وسياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والسياسة الوطنية للهيدروجين لعام 2031.

وأشار الهاجري، إلى أن الشراكة الجديدة حول المشروع تُجسّد محاور عمل البلدية وأهدافها وخططها في تطوير حلول متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز معدلات تدويرها ومعالجتها، بما يجعل دبي مدينةً أكثر استدامة، ويعزز من ريادتها العالمية في تبنّي الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال سعادته: "تتمثل ممكنات نجاح المشروع الذي تجري دراسته والمتوقع تنفيذه في يوليو 2025، عبر توافر التكنولوجيا المطلوبة، والمواد الأساسية في بلدية دبي لإنتاج الوقود المستدام (SAF) والتي تشمل النفايات ومياه الصرف الصحي المُعالجة، إضافةً إلى وجود المستثمرين والشركاء الداعمين".

تقليل البصمة الكربونية لصناعة الطيران

من جهته، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "ندرك في اينوك الدور الجوهري الذي يسهم به وقود الطيران المستدام في خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، وما له من دور في تطبيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. وانطلاقاً من ذلك، يأتي توقيع هذه الاتفاقية المهمّة في إطار جهودنا الرامية لتحقيق هدف دولة الإمارات في بلوغ نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزوّد في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031."

وأضاف سعادته: "إن هذا التعاون يضعنا على الطريق الصحيح نحو إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عمليات مبتكرة واستخدام الطاقة الخضراء، ويتيح لنا العمل بشكل وثيق مع بلدية دبي لتحويل المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع، وتقليل البصمة الكربونية لصناعة الطيران وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يركّز على إعادة التدوير".

مستقبل صديق للبيئة

وقال بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة "بيسكس" الشرق الأوسط: "تواصل "بيسكس" التزامها الراسخ بريادة الحلول المستدامة التي تهدف إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. ونفخر بالسير بخطى ثابتة نحو مستقبل صديق للبيئة من خلال تجديد شراكتنا مع بلدية دبي والمطورين شركة "اينوك" و"ماروبيني".

وأضاف: تقود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي مساعي التحوّل في المشهد المستقبلي لقطاع الطاقة الذي يؤدي وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في تشكيل معالمه".

تنفيذ مبادرات الاستدامة

بدوره قال اتارو إيكوشيما، المدير العام لأعمال الطاقة الجديدة في شركة "ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة": "تماشياً مع استراتيجيتها الخضراء لعام 2022، تسعى ماروبيني إلى أن تكون "سبّاقةً في قطاع الأعمال الخضراء" من خلال معالجة القضايا البيئية في مختلف القطاعات وتنفيذ مبادرات الاستدامة مثل إنتاج وقود الطيران المستدام. ونؤمن بقدرتنا على تحفيز تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام للمساهمة في إزالة الكربون من قطاع الطيران ودفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة دبي. ونفخَر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذه المبادرة الرائدة".

وتنصّ الاتفاقية في بنودها على توفير بلدية دبي كمية محددة يومياً من نفايات البلدية الصلبة، والتي تكون مخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

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