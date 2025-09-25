الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التفاؤل بالتوظيف للربع الثالث من عام 2025

دبي - الإمارات العربية المتحدة– مع استمرار تصدّر الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر التفاؤل بالتوظيف خلال العام الجاري 2025، نالت شركة "بانكي إنترناشيونال بروبرتيز" تكريماً جديداً من مؤسسة Great Place to Work®، لتحصد سلسلة من الألقاب التي تعكس التزامها القوي بترسيخ بيئة عمل داعمة وشاملة. وحصلت الشركة التي تحافظ على شهادة "أفضل بيئة عمل" (GPTW) للعام الثالث على التوالي (2023، 2024، 2025)، على تصنيف ثامن أفضل بيئة عمل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، والرابعة عشرة بين أفضل أماكن العمل في قطاع العقارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2025، والثالثة والثلاثين على مستوى قارة آسيا 2025.

وعلى ضوء استقطابها ما يزيد على 600 موظف يمثلون أكثر من 30 جنسية، تُجسّد "بانكي" النسيج المتنوع ومتعدد الثقافات الذي تتميز به إمارة دبي. وتؤكد هذه الجوائز نجاح الشركة في توفير بيئة عمل تُسهم في تحفيز الموظفين، وتقدم الدعم اللازم لهم، إلى جانب منحهم فرصاً حقيقية تساعدهم على مواصلة النمو، وتحقيق التطور في مسيرتهم المهنية.

وبينما تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الريادي في تحوّل بيئات العمل وجذب الكفاءات، أصبح التركيز على ثقافة "الموظف أولاً" أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد سجّل القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الجاري 2025 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1%، بالتوازي مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 53.5 نقطة، ما يعكس الثقة المتينة بالقطاع الخاص، واستمرار خلق فرص العمل. ويتجلّى هذا الزخم أيضاً في سوق العمل، حيث تتصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التفاؤل بالتوظيف للربع الثالث من العام الجاري 2025، مع توقّع تسجيل صافي نمو في فرص التوظيف بنسبة +48%، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +24%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت معدلات التوظيف الإجمالية بنسبة 4.5% على أساس سنوي حتى سبتمبر 2025، حيث جاء ذلك مدفوعاً بعدد من العوامل، ومن أهمها التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي، إلى جانب المشاريع الضخمة الرائدة في المنطقة، وهي متغيرات تسهم في إعادة صياغة مفهوم بيئة العمل، وما يتوقع منها في العصر الحديث.

وقال بوروش جونجونوالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بانكي إنترناشيونال بروبرتيز": "لطالما ارتبطت قصة بانكي بالطموح المستمر والنمو المتواصل. ومنذ بداياتنا الأولى في دبي وصولاً إلى عملياتنا اليوم في أسواق متعددة، فقد تمكنّا من بناء قصة نجاحنا على ركيزتين أساسيتين، وهما: العامل البشري والرسالة. إن حصولنا على هذه الجوائز من مؤسسة Great Place to Work® لا يتعلق برضا الموظفين فقط، بل يؤكد على حقيقة مهمة، وهي أن الثقافة القوية تقود الأداء والولاء والتوسع. وبالتوازي مع استمرارنا في النمو داخل الإمارات والخليج وعلى المستوى الدولي، تبقى الثقافة تُشكّل العمود الفقري لاستراتيجيتنا. ولا يمكن لأي شركة أن تواصل توسّعها بشكل مستدام من دون الاستثمار في الأشخاص الذين يحملون رؤيتها إلى الأمام، وهذا بالضبط ما يميزنا في شركة بانكي".

من جانبه، قالت أديتي جونجونوالا، رئيسة العمليات في "بانكي إنترناشيونال بروبرتيز": "تكمن خصوصية هذا التكريم في كونه يُمثُّل انعكاساً مباشراً لآراء فريقنا، حيث كانت ملاحظاتهم بمثابة الأساس الراسخ لكل ما قمنا ببنائه في "بانكي"، بدءاً من برامج التعلم والقيادة في "أكاديمية بانكي"، وصولاً إلى مبادرات الصحة والرفاهية، والاحتفالات الثقافية، ومنصات التقدير. ويطيب لي أن أعرب عن فخرنا بأن عدداً كبيراً من موظفينا الأوائل لا يزالون معنا حتى اليوم، ويواصلون تحقيق المزيد من النمو بالتوازي مع ازدهار الشركة. كما نفخر بأن النساء اليوم يتولين أدواراً قيادية عبر مختلف الإدارات. وأرى شخصياً أن هذا هو المعيار الحقيقي للنجاح، وتحديداً توفير بيئة يشعر فيها الناس بالدعم والتقدير والإلهام لبناء مسيرات مهنية طويلة الأمد".

ومع حفاظ الإمارات على موقعها الريادي كمركز يجذب المواهب ويحتضن الابتكار، تزداد أهمية الثقافة المؤسسية يوماً بعد يوم. وتُظهر تجربة "بانكي" أن الاستماع إلى الموظفين، والاستثمار في تطويرهم، لا يقتصر أثره على بناء شركة أقوى، بل يمتد ليشمل مجتمعاً أكثر تماسكاً وازدهاراً.

