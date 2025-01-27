سيقام المعرض الدولي للرعاية الصحية تحت شعار "ملتقى عالم الرعاية الصحية" والذي سيتضمن العديد من المؤتمرات الجديدة الرائدة التي تسلط الضوء على الابتكار وأحدث التقنيات والاستدامة والتعاون

ستقام النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفل معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بنسخته الخمسين عندما يعود إلى مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل، من 27 إلى 30 يناير 2025، حيث سيجمع الحدث الذي سيقام تحت شعار "ملتقى عالم الرعاية الصحية"، أكثر من 3800 عارض ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر، مما يوفر منصة فريدة للابتكار والتعاون والتعليم في مجال الرعاية الصحية.

وبناءً على النجاح الذي حققه حدث العام الماضي، والذي شهد تحقيق صفقات تجارية قياسية تجاوزت 9 مليارات درهم إماراتي، فإنه من المتوقع أن يضع معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 معايير جديدة للنجاح عندما يرحب ببعض أكبر الأسماء في الصناعة، بما في ذلك المبتكرين العالميين مثل GE Healthcare و فيليبس سيمينز وعيادة كليفلاند، إلى جانب قادة إقليميين مثل: بيور هيلث و مبادلة هيلث.

يستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 40 جناحًا وطنيًا، حيث يمثل العارضون أكثر من 80 دولة في المجموع، ويغطون الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وستمثل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 شركة، حيث تعرض أحدث الابتكارات عبر 9 قطاعات منتجات، تتراوح من المعدات والأجهزة الطبية إلى التصوير والتشخيص، فضلاً عن العافية والوقاية.

وفي تعليق له على هذا الحدث المهم، صرّح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائلا: "ساهم معرض الصحة العربي بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية والطبية في المنطقة من خلال تبني الابتكار وتعزيز التعاون. وقد كان المعرض على مدار العقود الخمسة الماضية منصة مهمة وأساسية للخبراء والأطباء والمتخصصين والعاملين في القطاع الصحي للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون، كما أنه من الأحداث المهمة التي تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال، وهو ما يسمح للمهن والقطاعات من الازدهار، ويعود بالفائدة على العاملين فيها وكذلك المجتمعات".

وأضاف الخاجة قائلا: "يكتسب معرض الصحة العربي هذا العام أهمية خاصة مع احتفالنا بدورته الخمسين، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة كأحد الأحداث الأساسية ضمن أجندة فعاليات الأعمال في دبي، التي تشهد بدورها تزايدا في أعداد المؤتمرات والاجتماعات الدولية على مدار العام، وتستقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتدعمها منظومة متكاملة وخبرات متراكمة في المدينة. ولا تقتصر فوائد هذه الفعاليات على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز أيضًا التزام دبي بتوفير فرص للتواصل، والتطوير المهني، وتبادل المعرفة. وبالتالي المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية".

من جهته قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس:"على مدى 50 عامًا، كان معرض ومؤتمر الصحة العربي في طليعة صناعة الرعاية الصحية العالمية، حيث كان يقود الابتكار ويعزز التعاون ويشكل مستقبل تقديم الرعاية، ويظل الحدث أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يوفر منصة مثالية يجمع من خلالها أبرز قادة الصناعة تحت سقف واحد لمعالجة التحديات واغتنام الفرص الجديدة في مجال الرعاية الصحية".

وستتضمن فعاليات دورة هذا العام من المعرض فعالية "المجال البيئي"، وهي فعالية جديدة تم إطلاقها في معرض الصحة العربي، منتدى الرعاية الصحية البيئي والاجتماعي والحوكمة، وعالم العافية، وسيركز المنتدى الأول على الاستدامة والمسؤولية البيئية في الرعاية الصحية، مما يعكس التزام معرض الصحة العربي بتعزيز الممارسات المستدامة، مع برامج تسلط الضوء على الأجهزة الطبية الموفرة للطاقة، واستراتيجيات الحد من النفايات، وأهمية الاقتصاد الدائري.

وسيتناول عالم العافية مستقبل طول العمر وعكس الشيخوخة، والأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالعافية من الجيل التالي، والصحة العقلية، واستراتيجيات التغذية والعافية، والصحة الشخصية وعلم الجينوم.

كما ستجمع قمة مستقبل الرعاية الصحية، التي تقام في متحف المستقبل الشهير، بين أصحاب الرؤى وصناع السياسات والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الأفكار والمبادرات التحويلية التي تشكل قطاع الرعاية الصحية. سيستمع الحاضرون إلى بعض من ألمع العقول في الصناعة، بما في ذلك المتحدثين المشهورين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجوجل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، وأمازون ويب سيرفيسز.

أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين وصناع القرار، ستوفر صالة التواصل التنفيذي مساحة حصرية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والمناقشات رفيعة المستوى، في حين سيوفر مسرح الرعاية الصحية العالمي منصة مثالية للمشاركة في المحادثات حول الاتجاهات الناشئة التي تشكل مستقبل الصناعة.

ومن أبرز الفعاليات التي تعود إلى معرض هذا العام منطقة التحول، والتي ستعرض التقنيات المبتكرة والابتكارات الرائدة التي من المقرر أن تحدث ثورة في تقديم الرعاية الصحية. سيتمكن الحاضرون من المشاركة في مناقشات مثيرة للتفكير في محادثات تحول الرعاية الصحية ومسابقة إنوفيت الشهيرة للشركات الناشئة، مع جائزة بقيمة 10,000 دولار أميركي.

واستكمالاً لهذه الفعاليات، ستستكشف منتديات أعمال الرعاية الصحية وثلاث جلسات جديدة للتعليم الطبي غير المستمر، والتي تشمل EmpowHer: المرأة في الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية، موضوعات رئيسية مثل نمو ريادة الأعمال النسائية في الرعاية الصحية، واتجاهات الاستثمار العالمية، والعمل الجماعي وبناء الفريق في ثقافة واستراتيجية المنظمة الصحية.

وسيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون المشاركون في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 من حضور 10 مؤتمرات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، والتي ستقام في فندق كونراد دبي، بما في ذلك: الأشعة، وطب النساء والتوليد، وإدارة الجودة، والجراحة، وطب الطوارئ، ومكافحة العدوى، والصحة العامة، والتطهير والتعقيم، وقيادة الرعاية الصحية، حيث سيكون مؤتمر جراحة العظام مؤتمرًا غير معتمد للتعليم الطبي المستمر.

تتعاون كليفلاند كلينك مع شركة إنفورما لتطوير وتنفيذ مؤتمرات التعليم الطبي في العديد من تخصصات الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث يساعد هذا التعليم المتخصصين في الرعاية الصحية على مواكبة آخر التطورات ويضمن حصولهم على المعرفة والكفاءة اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

وفي هذا السياق قال الدكتور جيمس كيه ستولر، رئيس قسم التعليم في كليفلاند كلينك: "يعتبر مؤتمر ومعرض الصحة العربي منتدى يجتمع فيه المتخصصون في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم ويتعلمون معًا، لذا فإن تقديم التعليم المستمر المعتمد في هذا الإطار يساعد في تثقيف المشاركين وفقًا لأعلى معايير الجودة والنزاهة والاستقلال عن النفوذ التجاري".

كما سيضم معرض الصحة العربي 2025 للمرة الثالثة على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يستمتعون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2 وستكون مفتوحة طوال أيام المعرض وحتى المساء.

سيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2025 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

تشمل قائمة الجهات الراعية للحدث كلاً من: بيور هيلث، والمستشفى الأمريكي، والدكتور سليمان الحبيب، وخدمات الصحة الإماراتية، وM42، وGe Healthcare، و كانون ميديكال، وغيرهم.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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