الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، في تأكيد جديد على ريادته في تقديم حلول وخدمات مصرفية لإدارة الثروات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات في قطر.

ويعكس هذا التكريم النجاح المستمر الذي يحققه المصرف في تطوير منظومة متميزة للخدمات المصرفية الخاصة، ترتكز على بناء علاقات متينة مع العملاء، وتقديم استشارات مصممة وفق احتياجاتهم، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه في هذا القطاع.

ويعتمد المصرف في تقديم خدماته المصرفية الخاصة على نموذج قائم على إدارة العلاقات، حيث يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى مديري علاقات ذوي خبرة عالية وفرق استشارية متخصصة. كما يقدم المصرف استراتيجيات مالية مصممة خصيصاً لكل عميل، مدعومة بمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الصكوك، والأسهم، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحلول النقد الأجنبي، والاستثمارات العقارية.

جميع مديري علاقات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف حاصلون على شهادات مهنية في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، مما يعكس التزام المصرف بالحفاظ على أعلى معايير التميز الاستشاري، وضمان استفادة العملاء من خبرات مؤهلة ومعترف بها دولياً.

كما يشكل التفاعل الرقمي أحد أبرز نقاط القوة في خدمات المصرف المصرفية الخاصة، حيث يتيح للعملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، وتنفيذ معاملاتهم، والتواصل الآمن مع مديري علاقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصرف خدمة الاتصال المرئي المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر تطبيق جوال المصرف، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع مديري علاقاتهم للحصول على دعم شخصي في أي وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسرنا الحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يعكس قوة قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، والتزامنا بتقديم تجربة مصرفية مخصصة مدعومة بخبرات استشارية رفيعة المستوى وحلول رقمية متطورة".

وتُعد جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة من بين أبرز الجوائز في قطاع الخدمات المالية، حيث تكرّم البنوك التي تتميز بالابتكار وجودة الخدمات والريادة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة المصرف باعتباره مزوداً رائداً للخدمات المصرفية الخاصة في قطر، مع التزامه المستمر بتقديم حلول متقدمة لإدارة الثروات، مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية، ومصممة خصيصاً لتلبية تطلعات أصحاب الثروات.

