الكويت : جدد المركز المالي الكويتي "المركز" تأكيد التزامه بدعم الأهداف الاقتصادية والعمرانية طويلة الأمد لدولة الكويت، من خلال مشاركته راعياً ذهبياً في ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5)، الذي أقيم خلال الفترة 14–15 يونيو 2026 في فندق كراون بلازا.

وقد نظّم الملتقى اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، تحت رعاية معالي المهندس عبداللطيف حامد حمد المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية والخبراء القانونيين، لمناقشة الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تطوير قطاعي الإسكان والرهن العقاري في دولة الكويت.

وانعقد الملتقى تحت شعار "الشفافية والإنجاز والاستدامة.. مبادئ العهد الجديد"، وشكّل منصة استراتيجية لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول قضايا التطوير الإسكاني والتمويل والرهن العقاري والأطر التنظيمية والتشريعية وتخطيط المدن الذكية والمجتمعات العمرانية المستدامة. كما عكس الملتقى الزخم المتنامي الذي تشهده جهود الدولة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأولويات الوطنية.

ومثّل "المركز" في حفل الافتتاح السيد عبداللطيف وليد النصف، نائب الرئيس التنفيذي، حيث ألقى كلمة رئيسية إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات المالية والعقارية الرائدة في الكويت، أكد خلالها أهمية توظيف رؤوس الأموال وتطوير الحلول التمويلية المبتكرة لدعم المرحلة المقبلة من النمو والتنمية في البلاد.

وقال السيد النصف في كلمته: " تشهد الكويت اليوم مرحلة مفصلية في مسيرتها التنموية، تستند إلى رؤية طموحة ترتكز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الحديثة، والارتقاء بجودة الحياة. وتمثل مشاريع الإسكان والتطوير العمراني إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية، لما توفره من فرص استثمارية تمتد آثارها الإيجابية إلى العديد من القطاعات وتسهم بصورة مباشرة في دعم النمو الاقتصادي. وقد عقد "المركز" شراكة استراتيجية مع شركة المشروعات السياحية لتطوير مشروع ترفيهي في الجهراء، ضمن جهوده لدعم التنمية الاقتصادية في الكويت. ونؤمن في "المركز" بأن القطاع المالي والاستثماري يؤدي دوراً محورياً في دعم هذه الأولويات من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني."

وتعكس مشاركة "المركز" في الملتقى استراتيجيته الرامية إلى الانخراط الفاعل في المبادرات التي تدعم التحول الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت. وبصفته إحدى المؤسسات الرائدة إقليمياً في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية منذ أكثر من 50 عام، يواصل "المركز" توظيف خبراته وإمكاناته لدعم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.45 مليار دينار كويتي (4.74 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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سندس سعد

إدارة الاتصال المؤسسي

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

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