المنامة: قام سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة، والسيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي، وذلك في إطار حرص إدارة الكلية على الإشراف المباشر لضمان انسيابية العمليات الأكاديمية وتوفير البيئة التعليمية المثالية للطلبة.

واطلع سعادة الشيخ خالد والسيدة فاطمة فروتن خلال الجولة على التجهيزات المتخذة داخل قاعات الامتحانات، واستمع إلى آراء عدد من الطلبة حول شمولية الاختبارات ومواءمتها للمناهج الدراسية، مشيداً بمستوى الانضباط والالتزام الذي أظهره الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري على حد سواء، مما يعكس الجاهزية العالية للكلية في إدارة منظومة التقييم بكفاءة واقتدار، خاصةً في ظل الأوضاع الراهنة، كما أكد على أهمية توفير الدعم اللازم بما يضمن بيئة امتحانية ميسّرة وملائمة، تتيح للطلبة تقديم أفضل ما لديهم وإبراز قدراتهم على الوجه الأمثل.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن الكلية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن نجاح الكلية في تنظيم الامتحانات بهذا المستوى يعكس تكاتف الجهود بين كافة الأقسام، ويرسخ نموذج "فاتيل البحرين" التعليمي الرائد الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والبيئة الداعمة للطلبة، كما أضاف أن الكلية تعمل بصفة مستمرة على تحديث آليات التقييم بما يواكب المعايير الدولية المعمول بها في مجموعة "فاتيل" الدولية.

من جانبها، قالت السيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية في كلية "فاتيل البحرين"، إن الاستعدادات للامتحانات النهائية بدأت منذ وقت مبكر بمرونة وكفاءة عالية لضمان سير العملية بكل هدوء وشفافية، مبينةً أن الكلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للطلبة قبل بدء فترة الامتحانات، وهو ما يساهم في تهيئة الطلبة نفسياً وأكاديمياً لخوض الامتحانات بثقة عالية وبعيداً عن أي ضغوطات.

وأضافت أن الكلية تعتمد منهجية تقييم شاملة تهدف إلى قياس المهارات التحليلية والعملية لدى الطلبة، وليس فقط الجوانب النظرية، وهو ما يمنح خريجي "فاتيل البحرين" ميزة تنافسية في سوق العمل.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

-انتهى-

#بياناتحكومية