بحث تطوير منظومة وطنية متكاملة للتمثيل الرياضي لتعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية

استعراض مستجدات توحيد الأطر التنظيمية للانتخابات والطعون بما يعزز جهود الحوكمة الرياضية

متابعة التقرير الفني لأداء المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية – سانيا 2026

استعراض التقرير العام للنسخة السادسة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026 وأثرها في تعزيز الرياضة المجتمعية وترسيخ نمط حياة نشط وصحي

الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وذلك في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط في دبي، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الرياضية الأعضاء في المجلس، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية الوطنية، ومواءمة السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لتطوير القطاع الرياضي في الدولة.

وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن الاجتماع يأتي ضمن جهود المجلس الرامية إلى دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب، ومتابعة المبادرات والمشاريع ذات الأولوية التي تساهم في رفع تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.

وقال معالي الدكتور الفلاسي: "نواصل العمل على تطوير وتحديث الأطر التنظيمية والتنفيذية والفنية للقطاع الرياضي، وذلك من خلال التركيز على محاور رئيسية تشمل دعم جهود اكتشاف المواهب الواعدة ورياضيي النخبة ورعايتهم وتمكينهم، والارتقاء بالأداء الرياضي للدولة في مختلف المشاركات القارية والدولية، إلى جانب دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. ويأتي ذلك من خلال التعاون البناء مع شركائنا ضمن المنظومة الرياضية الوطنية بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم الأثر."

من جهته، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي أهمية الدور الذي يلعبه المجلس التنسيقي للرياضة لجهة تعزيز العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي لتطوير منظومة رياضية وطنية أكثر تكاملاً واستدامة وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الجهات الرياضية والحكومية يساهم في بناء بيئة رياضية متقدمة تدعم مستهدفات الدولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

تطوير منظومة التمثيل الرياضي

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع مستجدات تطوير الإطار التنظيمي للجنة التمثيل الرياضي، الذي يهدف إلى وضع منظومة وطنية متكاملة لاستقطاب وتمكين الرياضيين الموهوبين المؤهلين لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات، مع ضمان الالتزام باللوائح والاشتراطات المحلية والدولية، وذلك بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية ورفع مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة الرياضية العالمية.

تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باللوائح التنظيمية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابات مركزية موحدة ولجنة طعون انتخابية موحدة للاتحادات الرياضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتوحيد الإجراءات التنظيمية على مستوى القطاع الرياضي، ورفع كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.

نتائج متميزة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

واطلع المجلس على التقرير الفني لمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية "سانيا 2026"، والذي تضمن تقييماً شاملاً للأداء الفني للمنتخبات الوطنية المشاركة في أربع رياضات رئيسية هي: الجوجيتسو والإبحار الشراعي وكرة القدم الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة. واستعرض التقرير أبرز النتائج المحققة، وفي مقدمتها الإنجاز المتميز لرياضة الجوجيتسو التي حصدت ست ميداليات وأسهمت في تحقيق الدولة المركز الأول عربياً، إلى جانب النتائج الواعدة التي حققها لاعبو الإبحار الشراعي. كما تناول التقرير أبرز الدروس المستفادة وفرص التطوير الفني، بما يدعم خطط إعداد المنتخبات الوطنية ويعزز جاهزيتها للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية والجهات ذات العلاقة، للاستفادة من مخرجات تقارير التقييم لتطوير المسارات الفنية وتحديد أوجه التميز ومجالات التحسين، بما يعزز الحضور التنافسي للدولة في البطولات الإقليمية والدولية.

نماذج وطنية لتعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية

كما استعرض المجلس التقرير العام للنسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والتي شهدت مشاركة أكثر من 4,100 مشارك واستقطبت ما يزيد على 11,900 زائر عبر 16 بطولة وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، بما يعكس الدور المتنامي للفعاليات الرياضية المحلية في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية المجتمعية وترسيخ أنماط الحياة الصحية والنشطة.

الاطلاع على مرافق مبنى الدراجات الهوائية

وعلى هامش الاجتماع، قام معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وأعضاء المجلس التنسيقي للرياضة بجولة في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط في دبي، اطلعوا خلالها على المرافق والتجهيزات المتخصصة التي يضمها المبنى، والخدمات المقدمة للرياضيين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم للمرافق والبنية التحتية الرياضية التي يوفرها المبنى، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في المنشآت الرياضية الحديثة وتطويرها بما يساهم في دعم الممارسين والرياضيين، وتعزيز انتشار الرياضة المجتمعية، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في توفير بيئات رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وحضر اجتماع المجلس التنسيقي للرياضة كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة؛ وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ وسعادة فيصل لطفي، وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية؛ وسعادة عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وسعادة خلفان بالهول الفلاسي، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي؛ وسعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وسعادة حميد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين؛ وسعادة أحمد علي الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وسعادة أحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة؛ والسيد محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية؛ والآنسة فاطمة عيسى المطروشي، رئيس قسم التثقيف والتواصل المجتمعي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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