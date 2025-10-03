الشارقة: نظّم مركز الشارقة للأمن السيبراني، بدعم من دائرة الشارقة الرقمية، وبالتنسيق مع سلسة فعاليات بلاك هات العالمية، النسخة الثانية من لقاء "بلاك هات الشرق الأوسط – إصدار الشارقة" في الجامعة الأميركية في الشارقة، وذلك في خطوة تعكس الدور الرائد لإمارة الشارقة في تعزيز الحوار الدولي في مجال الأمن الرقمي، والتزامها بتبنّي أحدث الممارسات التقنية العالمية، ودعم الكفاءات الوطنية، وإيجاد بيئة معرفية تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي، بما يدعم رحلة التكامل الرقمي في الإمارة.

استهدفت الفعالية، التي عُقدت في الأول من أكتوبر الجاري، موظفي حكومة الشارقة وطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، موفرةً منصة رائدة جمعت أكثر من 300 مشارك ومشاركة من قطاعات حكومية وصناعية وأكاديمية، وشهدت عروضاً تقديمية لعدد من الخبراء الإماراتيين في مجال الأمن السيبراني، تناولت موضوعات نوعية مثل توظيف الذكاء الاصطناعي للكشف عن التنمّر الإلكتروني في الميتافيرس، وسبل مواجهة التهديدات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى الدور المتطور للتحقيقات الجنائية الرقمية والاستجابة السريعة للحوادث.

وأكد المهندس عبدالناصر بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، أن تنظيم هذه الفعالية يجسد رؤية الإمارة في ترسيخ موقعها كمركز رائد في مجالات المعرفة والابتكار، وترسيخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على دعم مسيرة التكامل الرقمي في الإمارة. وقال: "نلتزم بتمكين الكفاءات الإماراتية وتزويدها بأحدث المهارات والمعارف التي تساعدها على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية".

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة في تعليقه على أهمية استضافة الفعالية: "شكّلت فعالية بلاك هات في الجامعة الأميركية في الشارقة فرصة استثنائية لربط مجتمعنا بخبرات عالمية رائدة في الأمن السيبراني. ووفرت من خلال مشاركة أصوات إماراتية بارزة إلى جانب خبرات دولية، مساحة حيوية لنقاشات معمّقة حول التحديات الراهنة والمستقبلية. كما كانت هذه الفعالية بالنسبة لطلبتنا على وجه الخصوص، نافذة على تطبيقات عملية تعزز من ارتباط البحث العلمي بالابتكار وخدمة المجتمع، وهو ما يجسّد رسالة الجامعة".

من جانبها، قالت تارينا نيوكاسل، رئيسة قسم مبيعات وتدريب المندوبين في شركة "تحالف": “نهدف عبر استضافة فعاليات بلاك هات الدولية في الشارقة إلى إيجاد منصة مستدامة لمجتمع الأمن السيبراني، حيث يمكن لأعضاء هذا المجتمع التواصل وتبادل الأفكار والاستمرار في التعلم معًا. إنه جهد متواصل للنمو وتعزيز القدرات وإلهام مجتمع الأمن السيبراني في دولة الإمارات".

وتعد فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا" جزءاً من سلسلة فعاليات "بلاك هات" العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة؛ لتصبح منصة مرموقة تجمع قادة الفكر والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسهم في تطوير قدرات المجتمعات الرقمية على مواجهة المخاطر المتنامية في هذا المجال.

