دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن تاي دبي، الفرع الإقليمي لشبكة تاي العالمية، المنظمة البارزة المعنية بتعزيز مشهد ريادة الأعمال، عن إطلاق النسخة السابعة من برنامج "تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026"، أحد أكبر المنصات المنظمة المخصصة لدعم وتوجيه وتوسيع نطاق الشركات الناشئة التي تقودها نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيظل باب التقديم مفتوحاً حتى 25 يونيو 2026 لرائدات الأعمال (سواء كنّ مؤسِسات أو شريكات في التأسيس) اللواتي يمتلكن حصة لا تقل عن 33% من أسهم شركاتهن، شريطة أن تكون الشركات قد حصلت على ترخيصها في 1 يناير 2019 أو بعد ذلك التاريخ.

خلال شهر أبريل 2026، بلغ حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 150 مليون دولار أمريكي عبر 27 صفقة، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في منظومة ريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم برنامج "تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" في تعزيز هذا الزخم وذلك من خلال تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

يشمل الدعم الشامل الذي يقدّمه البرنامج لرائدات الأعمال التي يتم اختيارهن: التوجيه والإرشاد المنظم، والربط مع المستثمرين، والتدريب على عرض المشاريع، وفرصاً للظهور الإعلامي، والتواصل مع الجهات المعنية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن فرص التمويل التي تتضمن جوائز مالية لا تتطلب التنازل عن حصص في الملكية، والانضمام إلى مجتمع ريادي طويل الأمد يستمر نشاطه لما بعد انتهاء دورة المنافسة. تقديراً لرسالته الهادفة، يحظى البرنامج بدعم شبكة واسعة من الشركاء في منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك مسرعات وحاضنات الأعمال، وصناديق رأس المال الاستثماري، والمستثمرين الأفراد (الملائكيين)، والشركات الكبرى، ومنصات ريادة الأعمال، حيث تتضافر جهودهم جميعاً لتوفير التوجيه والدعم لرائدات الأعمال. يحظى برنامج هذا العام برعاية الشريك الرسمي نوكيا ونخبة من الشركاء الدائمين وعلى رأسهم تيكوم، مدينة دبي للإنترنت، ومركز "in5" للابتكار.

في إطار التحضير للبرنامج، سيشهد شهر يونيو تنظيم عدة فعاليات، منها جلسة حوارية مفتوحة في 14 يونيو مع نخبة من الفائزات بمبادرة "تاي للنساء"، وندوة افتراضية مخصصة للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة ببرنامج هذا العام، بالإضافة إلى أمسية "العرض الترويجي للمشاريع المنافسة في برنامج تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في 21 يونيو في مقهى "كافيه رايدر" بمنطقة القوز في دبي، وهي فعالية تتيح لرائدات الأعمال عرض مشاريعهن الناشئة، والحصول على آراء وملاحظات عملية، والتواصل مع المستثمرين والمرشدين ونظيراتهن من رائدات الأعمال.

وبهذه المناسبة، علّقت كل من كارلينا ماراني وشاميما بارفين، الرئيسيتين المشاركتين في مبادرة "تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من خلال مشاركتنا في قيادة نسخة عام 2025، لمسنا عن كثب الطاقة الهائلة والدفعة الإيجابية والحماس الكبير الذي يضفيه هذا البرنامج على رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة. منذ إطلاق مبادرة تاي للنساء في عام 2020، لم تتوقف رائدات الأعمال اللواتي التقينا بهن عن العمل والتقدّم، سواء خلال الجائحة العالمية أو في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة. بالإضافة إلى المرونة، تشمل سمات هؤلاء الرائدات القدرة على اتخاذ القرارات تحت الضغط، والتكيف السريع، والحفاظ على رؤية طويلة الأمد في ظل بيئة محيطة تتسم بعدم اليقين. لقد شهدنا نمو العديد من المشاركات وتجاوزهن نطاق البرنامج ليصبحن رائدات أعمال ناجحات ضمن منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أننا نواصل رؤية أفكار جريئة تتبلور لدى النساء العازمات على إحداث تأثير ملموس من خلال مشاريعهن. يمتد نطاق عمل البرنامج ليشمل دولاً متعددة في المنطقة، مما يخلق قيمة كبيرة للمرشحات ولمشهد ريادة الأعمال ككل، وذلك من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وبناء الروابط في المنطقة، ونحن نتطلع بكل حماس وشغف إلى نسخة هذا العام."

من بين مجموعة كبيرة من المتقدّمات، سيضع البرنامج قائمة مختصرة لما يقرب من 45 إلى 50 رائدة أعمال مشاركة سيتنافسن عبر خمس مسارات تمثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ورائدات الأعمال من الإمارات والشرق الأوسط بشكل عام. في نهاية كل مسار، سيتم تسمية وصيفتين وفائزة واحدة، وستتنافس الفائزات الخمسة في نهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستحصل الفائزات على جوائز مالية خالية من الأسهم، إلى جانب الإرشاد المنظم ودعم الإعداد للمرحلة التالية من المنافسة. في السنوات الأخيرة، تم دعم الفائزات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجوائز مالية خالية من الأسهم بقيمة 100 ألف درهم إماراتي، مما ساهم في إجمالي 380 ألف درهم إماراتي تم منحها على مدار السنوات الأربع الماضية. كما ستحصل جميع الفائزات في المسار على فرصة لتسليط الضوء على مشاريعهن خلال فعاليات "إكسباند نورث ستار" في معرض جيتكس جلوبال في دبي، مما يوفر لهن الوصول المباشر إلى المستثمرين والشركات وقادة منظومة ريادة الأعمال العالمية.

وسيتقدم البرنامج من خلال نهائيات افتراضية إقليمية في سبتمبر، تليها نهائيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ديسمبر في معرض جيتكس 2026، مما يضع المتأهلات للتصفيات النهائية على الساحة الدولية جنباً إلى جنب مع رائدات الأعمال المؤهلات من جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، صرّح دانيال معسوف، نائب الرئيس الأول والمسؤول الإقليمي عن البنية التحتية للهواتف المحمول في شركة نوكيا: "تُعدّ ثقافة الشمول ركيزة أساسية لنهجنا في الابتكار وخلق القيمة في نوكيا. تُظهر البيانات بوضوح أن سد الفجوة بين الجنسين في مجالي ريادة الأعمال والقوى العاملة لا يقتصر على كونه مؤشراً للتنوع فحسب، بل يمثل محركاً اقتصادياً هائلاً، إذ تشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن من شأن تعزيز المشاركة المتكافئة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 30% خلال العقود المقبلة. من خلال شراكتنا مع مبادرة تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نستثمر بفاعلية في هذا المحرك الاقتصادي الذي لم يتم استغلاله إلى الآن بالقدر الكافي. عبر توفير رأس المال وشبكات العلاقات العالمية وبرامج التوجيه، يضمن تمكين رائدات الأعمال أن تشمل تقنيات وأعمال المستقبل فرق عمل متنوعة تعكس طبيعة المجتمعات التي تخدمها. نفتخر ونعتز بدعم منصة تساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وتعزيز المرونة الاقتصادية في المنطقة."

أما على الصعيد العالمي، فقد أصبحت مبادرة "تاي للنساء" واحدة من أكبر منصات عرض المشاريع لرائدات الأعمال، حيث استقبلت أكثر من 11,000 طلب مشاركة من 62 دولة وساهمت في تسريع نمو ما يزيد عن 500 شركة ناشئة تقودها نساء. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد قدم البرنامج الدعم لأكثر من 1,000 شركة تقودها نساء، ونظّم أكثر من 350 جلسة لعرض المشاريع، ووفر خدمات التوجيه والتدريب الفردي لأكثر من 35 رائدة أعمال مؤسِّسة، إلى جانب إتاحة فرص تمويل لا تتطلب التنازل عن حصص ملكية، مما يساعد الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على التوسع والوصول إلى مرحلة الجاهزية للاستثمار.

هذا ويؤكد برنامج "تاي للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" مواصلة التزامه بتعزيز ريادة الأعمال النسائية باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والتنويع الاقتصادي. للتقديم، الرجاء الضغط هنا: https://dubai.tie.org/tie-women/

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