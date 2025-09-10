عجمان، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية دائرة التنمية السياحية بعجمان، يعود بيغ باد وولف، أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، إلى عجمان لأول مرة على الإطلاق بأكثر من 250,000 كتاب.

تستضيف دائرة التنمية السياحية بعجمان المعرض في مركز شباب عجمان من 25 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، حيث يقدم مجموعة استثنائية من الكتب عالية الجودة مع تخفيضات تصل إلى 90% وأسعار تبدأ من درهمين فقط. يفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً، والدخول مجاني طوال فترة الـ 11 يومًا، ليقدم تجربة فريدة لعشاق الكتب من جميع الأعمار والاهتمامات. تأتي نسخة هذا العام بالتعاون مع حكومة عجمان وبدعم مستمر من هيئة الشارقة للكتاب.

وقبل الافتتاح الرسمي، عقد بيغ باد وولف مؤتمرًا صحفيًا في 4 سبتمبر بحضور ممثلين من حكومة عجمان ودائرة التنمية السياحية بعجمان، والمنظمين، حيث تم تسليط الضوء على رؤية نسخة عجمان وتأثيرها. وأكد المؤتمر الدور المتزايد لعجمان كمركز ثقافي وتعليمي، ورسالة "بيغ باد وولف" في تعزيز ثقافة القراءة في الإمارات.

منذ تأسيسه عام 2009، يواصل "بيغ باد وولف" نجاحه العالمي، في مدينة تلو الأخرى. وتصبح عجمان الآن الفصل الحادي والخمسين في رحلته في الشرق الأوسط، مما يعزز مهمته في جعل الكتب أكثر توافرًا ومتعة للجميع. تأتي نسخة عجمان بدعم شركاء النجاح، أبرزهم مكتب الشؤون التعليمية الخاصة في عجمان كشريك إستراتيجي، ومركز شباب عجمان كشريك للمكان.

صرّح محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، قائلًا:” يسرنا أن نحتضن معرض بيغ باد وولف لبيع الكتب في عجمان للمرة الأولى. إن مشاركتنا في هذا الحدث البارز تؤكد التزامنا بتعزيز المشهد التعليمي والثقافي في عجمان، ودعم محو الأمية، وتسهيل الوصول إلى المعرفة. من خلال تعاوننا مع علامة عالمية مثل بيغ باد وولف، نقدم لمجتمعنا فرصة فريدة لاكتشاف متعة القراءة، وفي الوقت نفسه نرسّخ مكانة عجمان كمركز متنامٍ للثقافة والإبداع في الإمارات. “

وأضاف أندرو ياب، مؤسس بيغ باد وولف:” مهمتنا بسيطة، وهي جعل القراءة في متناول الجميع حول العالم. فاليوم، تُعتبر الكتب من الكماليات لدى كثيرين. إذ يخدم قطاع الكتب حوالي 3% فقط من سكان العالم. بينما الـ 97% الباقون إمّا غير قارئين أو لا تتاح لهم فرصة شراء كتب جديدة بأسعار معقولة. نحن نسعى لتغيير هذا الواقع. فالمعرفة ليست امتيازًا، بل يجب أن تكون متاحة للجميع. تكمن رسالة بيغ باد وولف في تغيير العالم، كتابًا بعد كتاب. “

وقال السيد نور محمد، عضو مجلس إدارة بيغ باد وولف:” نحن متحمسون جدًا لجلب بيغ باد وولف إلى عجمان للمرة الأولى. كل مدينة نزورها هي خطوة جديدة نحو مهمتنا في جعل الكتب في متناول الجميع وإلهام حب القراءة. تمتلك الإمارات مجتمعًا نابضًا من القراء، ونتطلع للترحيب بالعائلات والطلاب ومحبي الكتب لاكتشاف سحر القصص بأسعار لا تُصدق. “

تأسس معرض بيغ باد وولف على يد رائدَي الأعمال من BookXcess أندرو ياب وجاكلين نج، ونمى ليصبح ظاهرة عالمية، حيث جال أكثر من 50 مدينة في 17 دولة. أصبح المعرض مرادفًا للدفاع عن محو الأمية والاحتفاء بالأهمية الثقافية للقراءة.

يستطيع زوار بيغ باد وولف في عجمان التمتع بتشكيلة واسعة من الأنواع الأدبية، من الخيال العلمي، والإثارة، والتنمية الذاتية، وكتب الطبخ، إلى قصص الأطفال والمزيد. كل زيارة تَعد بمغامرة فريدة، تفتح أبوابًا لاكتشافات جديدة وإلهام متجدد لكل الأعمار.

العنوان: بيغ باد وولف: أكبر معرض لبيع الكتب في العالم

التاريخ: من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025

الوقت: يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً

الموقع: مركز شباب عجمان

معلومات حول معرض بيج باد وولف للكتب

تأسس معرض بيغ باد وولف للكتب في ماليزيا عام 2009، كمبادرة من مؤسسي مكتبة BookXcess، أندرو ياب وجاكلين نج. ولم يكن الهدف مجرد إقامة معرض لبيع الكتب، بل إطلاق حركة عالمية تهدف إلى تعزيز حب القراءة ونشر المعرفة.

منذ انطلاقه، تطور "بيغ باد وولف" بشكل كبير ليتحول إلى ظاهرة عالمية، حيث جاب أكثر من 50 مدينة في 17 دولة، من بينها ماليزيا، وكمبوديا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايلاند، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة، وتنزانيا، وكينيا، ومؤخرًا في مصر والمملكة العربية السعودية – ولا توجد أي خطط للتوقف عن هذه الرحلة الهادفة إلى جعل القراءة متاحة وبأسعار معقولة لجميع القراء حول العالم.

يقدم المعرض خصومات هائلة على الكتب، تصل في بعض الأسواق إلى 95%. وتتمثل مهمته في ترسيخ عادة القراءة عالميًا، وبناء جيل جديد من القرّاء من خلال توفير الكتب بأسعار ميسّرة وفي متناول الجميع. يؤمن "بيغ باد وولف" بأن الكتب قادرة على إلهام الأفراد لملاحقة أحلامهم، وتمكينهم من خلال المعرفة، وتوسيع آفاقهم لرؤية العالم من زوايا مختلفة. وتستطيع الكتب أيضًا أن تجعل الفرد يرى الأشياء من منظور مختلف تمامًا.

-انتهى-

#بياناتحكومية