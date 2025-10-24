أبوظبي: بين أروقة الحوار والتبادل، وضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، وقف عبدالله الهاشمي، مدير المبيعات في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يحمل رسالة تتجاوز المنتجات والعروض، رسالة إنسانية عنوانها التمكين، ومضمونها الإيمان بقدرات أصحاب الهمم.

قال الهاشمي: "مشاركتنا اليوم في الأسبوع العالمي للغذاء ليست مجرد عرض للمنتجات، بل هي نافذة نطل منها على العالم لنُبرز أعمال أصحاب الهمم، ونُظهر ما يمكنهم إنجازه حين تتوفر لهم البيئة الداعمة."

تقدم المؤسسة خلال الفعالية إنتاج أصحاب الهمم من المزارع العضوية التي يشاركون فيها، إلى جانب أعمالهم في التغليف والصناعات الغذائية، في مشهد يعكس تكاملًا بين العمل والإرادة، وبين الدعم والتفوق.

ويؤكد الهاشمي أن دعم الحكومة غير محدود، وهو نهج إماراتي أصيل، سارت عليه الدولة بقيادتها الرشيدة، لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف لأصحاب الهمم، في مهن وحرف تقيهم من الحاجة، وتمنحهم استقلالية اقتصادية، سواء عبر مشاريع خاصة أو أعمال مشتركة.

في هذا الركن من الأسبوع العالمي للغذاء، لا تُعرض المنتجات فحسب، بل تُروى قصص عزيمة، وتُنسج خيوط الأمل، وتُكتب فصول جديدة من النجاح، حيث يثبت أصحاب الهمم أنهم ليسوا على هامش الحياة، بل في صميمها، يصنعون الفرق، ويشاركون في بناء مستقبل الغذاء، كما يليق بأبناء الإمارات.

