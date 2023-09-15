حصلت خطة شركة ديلويت لإعادة هيكلة مجموعة كيه بي بي أو جروب للاستثمار "KBBO"ومقرها الإمارات، على موافقة المحكمة، الجمعة، بعد أشهر من المفاوضات.

وقالت شركة ديلويت التي تقوم بدور الوصي على المجموعة، في بيان الجمعة، إن المحكمة وافقت على خطة إعادة الهيكلة، وإن غالبية الدائنين وافقوا على الخطة في 14 أغسطس.

وأصدرت الإمارات في 2016، قانون الإفلاس، الذي يحدد كيفية مساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، من خلال عدة طرق كإعادة الهيكلة المالية أو الحصول على قروض جديدة وفق شروط.

ماذا حدث؟

مجموعة KBBO والتي يعود تاريخها لـ 2008، هي شركة قابضة تضم مجموعة من الشركات والاستثمارات يقع مقرها الرئيسي في الإمارات، ولها عمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتكون من 3 شركات تابعة: شركة مستشفيات الإمارات، وشركة المنتجات الاستهلاكية التي تركز على البيع بالتجزئة، إضافة لذراع استثماري.

كانت مجموعة KBBO واحدة من أكبر المساهمين في شركة إن إم سي هيلث لتشغيل المستشفيات NMC Health المنهارة، والتي أسسها رجل أعمال هندي في منتصف السبعينيات، لكن كُشف عن أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المخفية ووضعت تحت الوصاية الإدارية منذ أبريل 2020، حسب رويترز.

ودفع انهيار NMC Health - وفقا لرويترز- مؤسس KBBO رجل الأعمال الإماراتي خليفة بن بطي المهيري للتقدم بطلب لإشهار الإفلاس من خلال محكمة في أبوظبي قبل عامين.

خطة إعادة هيكلة

ووفقا لبيان ديلويت الجمعة، فإعادة هيكلة مجموعة KBBO تتضمن 29 متقدم من الشركات واثنين من المساهمين، وتبلغ مطالبات الدائنين بين 7 إلى 12 مليار درهم إماراتي.

كما تتضمن خطة إعادة الهيكلة، جمع 150 مليون درهم إماراتي من الأموال الجديدة، وإعادة رسملة ميزانيتها العمومية لمواءمة القدرة على خدمة الدين مع التزامات الديون، إلى جانب خيار تنفيذ خطة التصرف في الأصول أو ترشيدها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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