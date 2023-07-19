أعلنت القابضة ADQ الإماراتية - وهي شركة استثمارية قابضة بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - عن توقيع مذكرتي تفاهم مع اثنتين من الهيئات الرسمية التركية، بقيمة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار دولار، وفقا لبيان عبر موقعها الأربعاء.

وقالت الشركة إن الاتفاقيات - التي جاءت خلال زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للإمارات ضمن جولة خليجية - تأتي لترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في تركيا.

وخلال زيارة الرئيس التركي، وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تتخطى 50 مليار دولار، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار الإماراتية الأربعاء.

وبحسب بيان القابضة ADQ، وقعت الشركة مع وزارة الخزانة والمالية التركية اتفاقية بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار من سندات تمويل الإغاثة من الزلزال.

وقالت إنه سيتم استخدام العائدات للمساهمة في تمويل جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد فبراير الماضي.

وضرب زلزالان عنيفان جنوب البلاد في 6 فبراير وتبعهما هزات ارتدادية، ما تسبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا إلى جانب الدمار الذي وقع في البنية التحتية.

كما وقعت القابضة اتفاقية منفصلة مع بنك ائتمان الصادرات التركي بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار، لتقديم حلول تمويل ائتماني للشركات التركية مع خطط لتصدير السلع والخدمات للإمارات وغيرها.

وتستهدف البلدان، زيادة حجم التجارة البينية بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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