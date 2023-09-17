رفعت شركة الاتصالات المتنقلة (مجموعة زين) الكويتية حصتها في شركة تاسك تاورز من نسبة 83.47% إلى 92.87%، بحسب إفصاح من شركة زين بتاريخ 14 سبتمبر نُشر على البورصة الكويتية يوم الأحد.

ووفق الإفصاح، سوف تستمر شركة تاسك تاورز في العمل ككيان مستقل حيث أن أغلبية أعضاء مجلس إدارتها غير تابعين لزين.

و"زين" هي من أوائل شركات الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتواجد في 7 بلدان هي الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، وتقدم خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 53 مليون عميل فعال.

أما شركة تاسك تاورز فهي شركة أبراج اتصالات مستقلة مقرها في الإمارات وتعمل في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيان سابق لشركة زين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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