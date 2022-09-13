تعتزم 9 شركات أجنبية ومحلية ضخ استثمارات بنحو مليار دولار في مصر في صورة مشروعات صناعية توفر 35 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك يوم الثلاثاء.

ماذا نعرف عن المشروعات الجديدة؟

(وفق البيان)

"هاير مصر"

تسعى شركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية لإنشاء مجمع صناعي بمنطقة بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والمكيفات والثلاجات.

وتخطط الشركة لبدء المرحلة الأولى من الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة 85 مليون دولار، وسيتم تمويله ذاتيا بالكامل في صورة استثمار أجنبي مباشر.

"سي إف سي" الإماراتية

ستبدأ مجموعة "سي إف سي" الإماراتية خلال شهر فبراير المقبل في أعمال المقاولات لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع 1.5 مليون طن، وسوف يلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

"بيكو مصر"

أسست "بيكو مصر" للأجهزة المنزلية -إحدى شركات مجموعة كوتش التركية- شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان، وستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار.

وتستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام واحد.

مجموعة مابي الإيطالية

تسعى مجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان، على أن يتم افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار.

"سوميتومو مصر"

ستبدأ شركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات بعد 3 أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وستبدأ الشركة التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية 2023، حيث سيتم تصدير 100%من الإنتاج للخارج.

"يازاكي يوروب ليميتد"

تعتزم شركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تقدر بـ 20 مليون يورو، على أن يبدأ الإنتاج من المشروع في ديسمبر 2024.

"أليكس أباريلز"

تطور "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة مصنعين للملابس الجاهزة استحوذت عليهما في عام 2022‏ للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس. وستقيم الشركة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يوميا ومصنع ملابس بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنويا، على أن تكون بداية الإنتاج خلال عام 2023.

"بنية"

انتهت شركة بنية، المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من نحو 90٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، ويتوقع بدء عمل المصنع في نوفمبر 2022، باستثمارات تبلغ للمرحلة الأولى منه 750 مليون جنيه مصري، ويغطي 40% من الاحتياجات المحلية.

"چينكس"

تعتزم شركة چينكس إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. وسينفذ المشروع مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية.

وسيغطي المشروع جميع أنواع اللقاحات بطاقة 115 مليون جرعة في العام.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا