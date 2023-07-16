قالت شركة أكوا باور السعودية لمشروعات الطاقة إنها وقعت اتفاقيات تمويل مع تحالف لمشروعين محليين للطاقة الكهروضوئية -الكهرباء المولدة من الضوء- باستثمارات تبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار)، بحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وتستهدف السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم- ضمن برنامجها الوطني للطاقة المتجددة تنويع الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء محليا، وأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50%؜ من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفق بيان أكوا باور، يضم تحالف المشروعين كل من شركة أكوا باور -التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 44.16% منها- وشركة الكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وعملاق النفط السعودي شركة أرامكو، وتبلغ ملكية أكوا باور 35%.

والمشروعان هما "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2"، وسيكونان ممولين من خلال ضخ لرأس المال وديون طويلة الأجل، ويتضمن كل مشروع عمليات التطوير والتصميم والهندسة والتمويل والمشتريات والبناء والتجهيز والاختبار والملكية والتأمين والتشغيل والصيانة.

ويتضمن التمويل الإجمالي للمشروع تمويل طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال، منها 1.7 مليار ريال من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس)، إضافة إلى تمويل يبلغ 4.4 مليار ريال من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية.

ويضم التحالف التمويلي كل من: البنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ستاندر تشارترد، والبنك السعودي للاستثمار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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