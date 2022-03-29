انخفض صافي الأرباح السنوية لشركة شعاع كابيتال لإدارة الأصول بنسبة 81% على أساس سنوي في عام 2021، لتسجل 24 مليون درهم إماراتي (6.5 مليون دولار) مقابل 125 مليون درهم (34 مليون دولار) في عام 2020 بحسب نتائج أعمال الشركة المدققة الصادرة يوم الثلاثاء..

وبحسب نتائج الأعمال فقد انخفض صافي الإيرادات التشغيلية لشعاع كابيتال على أساس سنوي بنحو 67%، لتسجل 79.1 مليون درهم (21.5 مليون دولار) في عام 2021 مقابل 241.6 مليون درهم (65.8 مليون دولار) في العام السابق له.

والإيرادات التشغيلية هي تلك الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للشركة.

تأسست شعاع كابيتال عام 1979 في الإمارات ولديها مكاتب في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وتعمل في مجال إدارة الأصول والاستثمارات، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها 13 مليار دولار، وفق حسابها على لينكد إن.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)