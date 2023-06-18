قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية، يوم الأحد، إنها تستهدف استثمارات قد تصل إلى حوالي 800 مليون جنيه مصري (نحو 25.9 مليون دولار) خلال العام الحالي 2023، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية في رد على خبر منشور بشأن الشركة في صحيفة.

وإيديتا، التي تأسست عام 1996، هي من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر المتخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، وتضم محفظتها علامات تجارية محلية وعالمية، وتوجد منتجاتها في مصر و15 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب تصريحات لمنة الله شمس الدين مديرة علاقات المستثمرين في إيديتا لصحيفة الشروق المصرية، نُشرت يوم السبت، فإن الاستثمارات التي تستهدفها إيديتا في 2023 تمثل زيادة بنحو127% عن استثماراتها في العام الماضي.



وتسعى إيديتا عبر تلك الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع سواء بمصر أو المغرب لتلبية الطلب المتسارع على منتجات الشركة محليا وخارجيا، وفق تصرحات مديرة علاقات المستثمرين.

وذكرت إيديتا، في بيانها للبورصة الأحد، إنها تخطط أيضا إلى زيادة بحوالي 400 مليون جنيه في رأس مال شركة فانسي فودز التي استحوذت عليها مؤخرا.

واستحوذت إيديتا في مايو 2023 على شركة "فانسي فودز" العاملة في مجال المخبوزات المجمدة في مصر في صفقة بقيمة 380 مليون جنيه.

وارتفع صافي ربح إيديتا خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 153.5% ليسجل 375.4 مليون جنيه، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 78.3% لتقارب الـ 2.8 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية للشركة.

للمزيد: حوار- إيديتا المصرية تتوقع زيادة في أسعار منتجاتها مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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