أعلنت وزارة السياحة السعودية، يوم الأحد، التوسع في منح تأشيرة زيارة المملكة، التي أطلقتها في عام 2019، لتشمل 8 دول جديدة، وتيسير إجراءات إصدارها لمواطني هذه الدول، بهدف جذب المزيد من السياح الدوليين لزيارة السعودية.

تأتي تلك الخطوة فيما تسعى المملكة، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط (رؤية 2030)، إلى زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقالت وزارة السياحة، في بيان يوم الأحد، إن الدول الثمانية الجديدة هي: أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف، مضيفة أنه يمكن لحاملي جنسية هذه الدول التقدم بطلب تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وبعد إضافة الدول الثمانية الجديدة، يرتفع عدد الدول المشمولة بتأشيرة الزيارة إلى 57 دولة، إذ كانت التأشيرة -التي أطلقتها وزارة السياحة في ديسمبر 2019- تشمل سابقا 49 دولة، بحسب وزارة السياحة.

وتُمكن التأشيرة حاملها من زيارة المملكة بهدف السياحة، أو ممارسة الأعمال التجارية، أو أداء العمرة أو زيارة الأقارب، لكنها لا تتيح أداء فريضة الحج، أو أداء العمرة أثناء موسم الحج، وكذلك لا تخول حاملها من العمل مقابل أجر.

وأشارت وزارة السياحة إلى أنها تعتزم توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دول ومناطق إضافية، تزامنا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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