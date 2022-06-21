وقعت مصر والسعودية اتفاقيات تفوق قيمتها الإجمالية 29 مليار ريال (7.73 مليار دولار) يوم الثلاثاء، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وتسعى مصر إلى زيادة استثماراتها مع الدول الخليجية، في وقت يعاني الاقتصاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وارتفاع تكلفة الاستدانة مع رفع الفائدة.

وأشار خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، في مؤتمر صحفي اليوم بثته قناة الشرق إلى أن الاتفاقيات تضمنت عدد من القطاعات من بينها الطاقة التقليدية والمتجددة والخدمات اللوجيستية والأدوية والتطوير العقاري والخدمات المالية إضافة إلى اتفاقية في مجال الإعلام.

من جهته، قال ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن حجم استثمارات الشركات السعودية في مصر بلغ 30 مليار دولار، بينما تعمل 574 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال 1.3 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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