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شركة "طيران الرياض" الجديدة تقدم طلب لشراء 72 طائرة بوينغ
تتضمن الاتفاقية مع بوينغ تزويد شركة "طيران الرياض" الجديدة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 39 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية
١٤ مارس، ٢٠٢٣
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