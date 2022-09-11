نما صافي أرباح شركة حديد عز المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 72%، ليصل إلى 4.13 مليار جنيه مصري (213.8 مليون دولار) بدعم من نمو الاستهلاك المحلي، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المنشورة على موقع البورصة المصرية يوم الأحد.

وقاربت المبيعات المجمعة لحديد عز الـ 38.5 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) في النصف الأول من العام الجاري -58% منها من حديد التسليح-، مقابل 30.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو سنوي بنسبة 27%.

وقالت الشركة -وهي الأكبر في صناعة الصلب في مصر- إنها تكبدت في النصف الأول من العام خسائر فروق عملة بأكثر من 1.1 مليار جنيه نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار 17% خلال الربع الأول، مضيفة أن انخفاض قيمة الجنيه عامل يرفع القدرة التنافسية للشركة على التصدير، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال النصف الأول من 2022 المرسل للبورصة.

وبلغت صادرات حديد عز في النصف الأول من العام 514 مليون دولار، مقابل 587 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سوق الحديد المحلي

قالت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة، إن استهلاك السوق المحلي للحديد ارتفع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 3.895 مليون طن في ظل حفاظ المشروعات القومية على مستوى استهلاكها "الجيد" وارتفاع استهلاك البناء الخاص.

وبلغت مبيعات حديد عز من حديد التسليح في النصف الأول من العام 22.5 مليار جنيه.

وحول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت حديد عز إنها تمكنت من التغلب على التأثير الفوري على عملياتها الإنتاجية من خلال استبدال موردي المواد الخام وقطع الغيار الروس والأوكرانيين بموردين عالميين على نفس المستوى.

وتأسست حديد عز عام 1994، وتعد أكبر منتج للصلب في العالم العربي وإفريقيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 7 ملايين طن من منتجات الصلب سنويا، وفق تقرير مجلس الإدارة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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