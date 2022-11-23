تعتزم شركة الأغذية السويسرية نستله استثمار 7 مليار ريال سعودي (نحو 1.9 مليار دولار) في السعودية خلال السنوات العشرة المقبلة، وستضخ استثمارات أولية قدرها 375 مليون ريال، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار السعودية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الاستثمار، في تغريدات عبر حسابها على تويتر، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع نستله لإنشاء مصنع صناعات غذائية متطور، ومركز للبحث والتطوير وحاضنة أعمال وأكاديمية تعليمية في المملكة.

وأضافت الوزارة أن الخطة الاستراتيجية بينها وبين نستله ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل.

وتعمل شركة نستله في مجال التغذية والصحة منذ أكثر من 150 عام، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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