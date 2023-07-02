قالت وزارة النفط العراقية إن إيرادات صادرات النفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي بلغت 7.115 مليار دولار، بحسب ما نقله بيان لوزارة النفط عن بيانات أولية لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المُصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.

وإيرادات العراق من صادرات النفط خلال يونيو -التي أظهرتها البيانات الأولية- هي أقل من إيرادات مايو البالغة 7.3 مليار دولار، وأقل كذلك من إيرادات شهر أبريل البالغة 7.8 مليار دولار.

ووفق بيان وزارة النفط الصادر يوم السبت، فقد تخطى إجمالي ما صدره العراق من النفط خلال شهر يونيو الـ 100 مليون برميل، بمتوسط معدل تصدير قارب الـ 3.34 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 71.11 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي العالمي إلى نحو 75 دولار للبرميل في المتوسط خلال شهر يونيو من أكثر من 80 دولار للبرميل في أبريل وهو المستوى الذي بلغه بدعم من إعلان بعض دول أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها) بشكل مفاجئ عن خفض طوعي للإنتاج.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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