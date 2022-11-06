ارتفع صافي أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات السعودية بنسبة 69.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2022 لتصل إلى نحو 25 مليون ريال سعودي (6.7 مليون دولار)، بحسب إفصاح يوم الأحد لبورصة السعودية (تداول).

وأرجعت الشركة نمو صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات والزيادة في الكفاءة التشغيلية خلال الربع الثالث، إذ حققت الشركة مبيعات بلغت 198.8 مليون ريال مقابل نحو 172 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنمو 15.6%.

وخلال أول 9 أشهر من العام الحالي سجلت الشركة صافي أرباح بـ 46.5 مليون ريال بارتفاع 23.6% على أساس سنوي.

وتعمل الشركة التي تأسست عام 1979 في مدينة الرياض وتعمل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، بحسب ملفها على موقع البورصة السعودية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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