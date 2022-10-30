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انخفض صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بـ 67.14% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022، ليبلغ 1.84 مليار ريال سعودي (490.7 مليون دولار) مقارنة بـ 5.6 مليار ريال (نحو 1.5 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب النتائج المالية للشركة المنشورة على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد، فقد جاء تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث رغم ارتفاع المبيعات بنحو 7.3% على أساس سنوي، لتبلغ 46.87 مليار ريال.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

وفي بيان أرفقته سابك مع نتائجها على تداول قالت شركة البتروكيماويات العملاقة إن متوسط أسعار المبيعات في الربع الثالث من 2022 انخفض بنسبة 15 ٪مقارنة بالربع السابق.

وفي البيان، قال عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي الملكف: "بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة تستهدف سابك الحفاظ على مركز مالي متين وتظل مستمرة في خفض التكاليف التشغيلية".

وتوقع الفقيه، حسب البيان، أن يساهم ما سماه الانضباط في المصروفات الرأس مالية "بنهاية العام في خفض الإنفاق الرأس المالي بمقدار 20 % مقارنة بالخطة".

وفي مؤتمر صحفي، أُتيح للصحفيين حضوره أيضا عن بعد، أوضح الفقيه عندما سئل عن الـ 20% أن هذا الرقم يعني "الأداء الإجمالي وهو جزء من الانضباط الرأس مالي الذي نحاول القيام به منذ بداية العام لنحرص على أن نكون منضبطين بالإنفاق الرأس مالي."

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن ما يحصل على صعيد الاقتصاد العالمي وتأثيراته المحتملة على الطلب على البتروكيماويات "هو التهديد الأكبر الذي نراه."

وفي البيان الصحفي المرفق، أبقت سابك على توقعاتها لمعدل نمو الناتج الإجمالي العالمي لهذا العام بين 2.5% و2.8% وتوقعت أن يستمر الضغط على هوامش الربح في الربع الرابع من العام الحالي نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب النتائج المالية، فقد انخفض صافي ربح سابك خلال فترة الـ 9 شهور الأولى من 2022 بنسبة 10.28% على أساس سنوي، ليسجل 16.24 مليار ريال، رغم ارتفاع المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 25.75% على أساس سنوي.

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية في 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها.

(إعداد: مريم عبدالغني وريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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