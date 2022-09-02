*تم تصحيح رقم الصفقة في العنوان

استحوذت مجموعة الدار العقارية الإماراتية على شركة سبارك للخدمات الأمنية بالإمارات مقابل 125 مليون درهم ( 34 مليون دولار)، بحسب بيان من الدار لسوق أبوظبي للأوراق المالية الجمعة.

نبذة عن الشركتين

(وفقا للبيان، وبيانات السوق)

سبارك هي شركة تأسست عام 1974 وتقدم الخدمات الأمنية للمؤسسات ولديها 5 آلاف موظف أمن.

الدار العقارية هي شركة تطوير عقاري تأسست عام 2005، ومدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ نفس العام، وتمتلك محفظة أصول بقيمة 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار) تضم أصول تجزئة وعقارات سكنية وتجارية ولوجستية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا